Supresiones y retrasos "casi a diario", la asignatura pendiente de los Cercanías de Valencia

La avería de un tren de mercancías entre Algemesí y Alzira que provocó retrasos en la línea C-2 el pasado jueves y la baja laboral de un maquinista que derivó en la supresión de un convoy en esta misma línea a primera hora del viernes son solo dos ejemplos de los problemas que afectan a los usuarios del núcleo de Cercanías de Renfe en Valencia (que también incluye Castellón), el tercero en número de viajeros y circulaciones de España. Aunque la intensidad de las incidencias ha bajado respecto a hace dos años, cuando la Generalitat entonces gobernada por la izquierda llegó a plantarse ante la exministra de Transportes Raquel Sánchez, la falta de inversión, de mantenimiento y de maquinistas, así como las obras en la vía, siguen afectando "casi a diario" a todas las líneas, según denuncian sindicatos y colectivos de usuarios. Renfe, por su parte, admite un 1,5% de trenes cancelados, aunque sostiene que las incidencias son "puntuales".

El coordinador del Sector Ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV, Gonzalo Ramón Moya, denuncia el "mal funcionamiento y el deterioro paulatino" del servicio "desde hace años", que atribuye al estado del material, a la falta de personal y al estado de la vía, así como a las obras del Corredor Mediterráneo. "No hay una única causa, es un cúmulo de circunstancias", asegura. Por ello, "mucha gente dejó el tren de Cercanías y buscó alternativas de transporte, como coches compartidos, al no confiar en poder llega a tiempo a su trabajo", expone.

Según sus cifras, el 1,5% de supresiones de este año 2023 (sobre un total de 146.936 programadas) equivale a 2.220 circulaciones canceladas, aunque no todas obedecen a causas imputables a Renfe, ya que en esta estadística también se incluyen arrollamientos, daños en la infraestructura o bajas médicas sobrevenidas de maquinistas. Además, el viernes 15 hubo 25 trenes suprimidos.

En este diagnóstico coincide con el representante de SF-Intersindical, Juan Márquez, que define la situación actual como "bastante precaria". Según su análisis, "la época en la que se suprimían tantos trenes se debió a que faltaban muchos maquinistas. Ha mejorado, pero siguen faltando", asegura. Además, denuncia que el mantenimiento es "pésimo" y faltan repuestos, lo que deriva en "incidencias tremendas". Aunque la situación es generalizada en el conjunto de la red, apunta que la línea C-6 (Valencia-Castellón) "está muy mal" por las obras del Corredor y registra problemas "casi a diario". Como soluciones reclama más inversión, más personal y refuerzos.

Quienes más notan estas incidencias son los usuarios habituales. Así lo corroboran desde la Asociación Valenciana por el Transporte Público (AVPTP). Su portavoz, Martín Montón, apunta que "casi todos los días" hay trenes suprimidos en el núcleo de Valencia, con más afectaciones en las líneas C-3 y C-6. En este sentido, también han notado una mejoría respecto a la situación de hace unos años, cuando se cancelaban de media el 4% de las circulaciones. Según los datos de Renfe, actualmente las supresiones oscilan entre el 1% y el 1,5%, sobre un total de 330 circulaciones diarias.

Montón explica que sigue habiendo retrasos "en casi todas las líneas", por lo que el problema es generalizado, aunque las alternativas, como la activación de buses, no siempre son satisfactorias. Además, la línea C-3, por ejemplo, sigue funcionando con trenes diésel. "Anunciaron un Plan de Cercanías y un Plan de Choque, pero no hay seguimiento ni ejecución", añade Montón, que a los retrasos, cancelaciones y aumentos de tiempos de viaje añade la problemática de los fines de semana, con trenes llenos a los que en ocasiones los usuarios de algunas estaciones no pueden subir.

Este panorama ha provocado el abandono paulatino de muchos usuarios. Sin ir más lejos, la red de Cercanías de Valencia ha perdido 10 millones de viajeros en 10 años, aunque en la actualidad ha vuelto a repuntar entre un 40% y un 60%, hasta los 77.000 diarios de media en días laborables, por los descuentos y la gratuidad aprobados por el Gobierno para los abonos recurrentes.

Desde la AVPTP exigen, al igual que los sindicatos, que Renfe tenga "siempre el personal suficiente" para evitar las cancelaciones de circulaciones. Además, en el largo plazo, reclaman el túnel pasante hacia la salida norte, que supondría "una revolución en el núcleo de Cercanías de Valencia", ya que evitaría el retroceso para salir de la Estación del Norte y habilitaría dos estaciones (Aragón y Tarongers) que permitirían desplazar a miles de universitarios a sus facultades.

Renfe, por su parte, cifra en un 90% el grado de puntualidad de Cercanías, asegura que ha recuperado el servicio previo a la pandemia y que ha reducido las incidencias, que acota a "casos puntuales" por obras, la meteorología o las bajas de maquinistas.

El Consell descarta la transferencia sin financiación

La Generalitat ha descartado pedir el traspaso integral del servicio de Cercanías a la Comunitat Valenciana hasta no disponer de la financiación adecuada no solo en ese ámbito, sino en el conjunto de los servicios públicos: "Sería irreal e irresponsable", afirmó la consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, el pasado mes de noviembre. El Gobierno de Mazón exige que se cumpla el Plan de Cercanías de 2017, que contaba con un presupuesto de 1.400 millones de euros y del que "solo" se ha ejecutado el 20%.