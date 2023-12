Adán, el biólogo que se encadenó en Valencia, sobre la COP28: "Ha sido una tomadura de pelo y una injusticia para la ciudadanía"

Una semana después de encadenarse durante más de cinco horas y teñir el agua de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia) de negro, Adán, doctor en Biología y activista de la organización Rebelión Científica, tacha el acuerdo "histórico" al que ha llegado la COP28 de "una tomadura de pelo y una injusticia para la ciudadanía".

El biólogo explica a 20minutos que "las COP como concepto están bien y serían una herramienta potente si no se hubiesen convertido en simples foros empresariales". "En esta Cumbre había más grupos de presión petroleros que países y un 400% más de presencia de lobbies de combustibles que en la anterior", explica el experto que se encadenó junto a su compañero José, también doctor en biología y activista.

La Cumbre del Clima de Dubai se clausuró este miércoles con un acuerdo que reconoce por primera vez los combustibles fósiles como "los principales culpables del calentamiento global". Los participantes en la cumbre han considerado este consenso "histórico" por abrir "el camino hacia el final del uso de petróleo, gas y carbón para 2050" y por instar a los países a "alejarse de su uso y acercarse a las energías renovables".

Aun así, para muchas asociaciones medioambientales, los acuerdos a los que se ha llegado son insuficientes e incluso los consideran greenwashing, un término empleado para las prácticas de marketing destinadas a crear una imagen engañosa de responsabilidad ecológica. Entre las entidades que opinan así está Rebelión Científica, la organización de activismo climático a la que pertenece Adán y que demanda frenar totalmente el uso de estos combustibles.

"Insuficiente y tardío"

"El gran acuerdo 'histórico' que se ha alcanzado no dice nada nuevo que no se dijese hace ocho años en el Acuerdo de París, lo único que cambia es que, una vez firmado, ya no se pueden echar atrás. La COP lleva 28 años siendo palabras vacías y greenwashing. El presidente, Sultán al Jaber, que es el que mueve y presenta los textos, es también el presidente de una gran petrolera y un negacionista de la responsabilidad climática de los fósiles", declara Adán.

Respecto al "plan de acción" para mantener el nivel de calentamiento global de 1,5 °C "controlado", Adán lo tacha de "falacia y alejado de la verdad". "Los datos dicen que ya vamos a sobrepasar este 2023 el 1,5 ºC, pero claro, las series temporales se calculan con las medias de los cinco años previos. Por lo que, hasta que no estemos 5 años por encima de 1,5 ºC, como pronto 2028, no se considerará que los hemos superado y, lo peor, es que ya será demasiado tarde y no volveremos a bajar. Esto es sobre todo injusto para la ciudadanía porque les desinforma", explica el activista.

Una ciudadanía informada

Las conclusiones de esta cumbre también presentan una alternativa a la eliminación de los fósiles sustentada en los métodos de captura de carbono. Adán considera que "son un proyecto empresarial más" porque "aún no existen" y que "solo se han desarrollado pilotos que aún no aseguran ser una alternativa funcional". Además, el biólogo asegura que, aunque lo fuesen, "no llegarían a tiempo para entrar dentro de la franja de tiempo que existe para el punto de 'no retorno', que podría alcanzarse a este ritmo en menos de 10 años".

Una de las demandas centrales de su organización climática es que "la ciudadanía esté informada para que pueda exigir medidas". Por ello, piden poner en marcha "asambleas ciudadanas por el clima", como las que se han llevado a cabo en Francia y que han servido para prohibir los vuelos cortos, pero además les gustaría que fuesen vinculantes. "La ciudadanía es consciente de este problema y si se le incluye en la toma de decisiones, se volverá responsable. Si pudiésemos decidir los que realmente estamos preocupados y no los políticos influidos por lobbies, estaríamos en una situación mucho mejor", asegura Adán.

"Nosotros apostamos directamente por frenar de golpe el consumo de combustibles con una disminución planificada del crecimiento económico. Que además, lejos de empeorar la calidad de vida de los humanos, mejoraría hasta la de los más pobres. La concienciación es importante, pero el poder de acción individual es muy limitado. Si todos los seres humanos hiciéramos todos nuestros deberes podríamos reducir hasta un cuarto de las emisiones, pero si lo hiciesen las empresas podríamos bajar un 80% sin ni si quiera contar lo individual", concluye el biólogo.