El 'youtuber' Mikecrack habla sobre el futuro de Twitch: "La gente ve a los 'streamers' porque no tienen nada mejor que hacer"

Mikecrack es uno de los youtubers españoles con más éxito en nuestro país y en Latinoamérica gracias a sus vídeos sobre Minecraft y a su serie sobre un perro llamado Mike, que está dirigida al público infantil.

Para él, los directos de Twitch son universo completamente paralelo y en su última entrevista en el pódcast de Sin miedo al éxito ha sido muy contundente con la plataforma de Amazon.

"Estoy completamente seguro de que Twitch va a morir porque no tiene ningún sentido", ha afirmado: "Nos quejamos de la tele, pero Twitch se ha convertido en eso y lo que reina es el salseo".

Además, asegura que los espectadores no están interesados en el tipo de contenido que ofrecen los streamers. "Están todos quemados y tan hasta los huevos que no saben qué hacer y es supermonótono", ha comentado sobre sus compañeros. "Nadie te ve por diversión. Te ven porque no tienen nada que hacer y te tienen de fondo".

Eso sí, ha reconocido que "puede estar equivocado" porque él mismo no consume Twitch: "Yo me remito a tendencia que tiene todo en el sector, tiempo al tiempo veremos a ver que pasa. En 3 o 4 años irá bajando a no ser que Amazon haga un cambio".

El youtuber también ha reconocido sentir rechazo por la "élite de Twitch" que solo "deja pasar a quien les interesa": "Tienen tendencia, por el ego frágil, a ignorar a otros streamers hasta que ese streamer de algún modo le supera claramente. De repente están en sus series, aunque no lo aguanten".

Ha destapado que "todos tienen problemas con todos": "Ninguno se soporta, pero todos están juntos sonriendo como amigos". Un mundillo de falsedad que más gente ha intentado demostrar antes.