Zelenski avisa a la UE: "La gente no entenderá que la sonrisa satisfecha de Putin venga como recompensa por una reunión en Bruselas"

Volodimir Zelenski quiere que la UE cumpla con su palabra y ha insistido hasta la saciedad a los 27 para que se pongan de acuerdo y den luz verde a la apertura de negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque comunitario. Así se lo ha expresado este jueves a los líderes en su participación en la cumbre del Consejo Europeo. "La gente en Europa no entenderá si la sonrisa satisfecha de Putin viene como recompensa por una reunión en Bruselas", resumió el presidente ucraniano, que pidió a sus socios "no caer en la indecisión".

Este mensaje llega en medio del veto de Viktor Orbán para la apertura de estas conversaciones, pues el primer ministro húngaro considera que Ucrania no cumple con las condiciones para ello, dado que se trata de un "proceso de méritos" y Kiev todavía tiene deberes por hacer. "Esto no es un negocio", repitió el líder magiar ante la prensa.

"La ampliación no es un tema teórico, sino un proceso basado en méritos y legalmente detallado que tiene condiciones previas. Hemos establecido siete condiciones previas e incluso con la evaluación de la Comisión tres de siete no están cumplidas. No hay razón para negociar ahora la membresía de Ucrania", desarrolló un Orbán que vuelve a ser la china en el zapato de la UE y amenaza con alargar la reunión de líderes hasta bien entrado el fin de semana.

Pocas horas antes del inicio de la cumbre, la Comisión Europea ha tenido un 'gesto de buena voluntad' con Hungría y ha descongelado 10.200 millones de fondos de recuperación tras dar su visto bueno a la polémica reforma judicial aprobada por Orbán, previo reclamo de Bruselas. No es baladí el paso dado por el Ejecutivo comunitario, en un intento de calmar las aguas antes de la reunión. "Lo importante es que se mantenga la unidad", sostienen fuentes consultadas por 20minutos. Ni siquiera con esto el Gobierno magiar se ha ablandado.

"Es muy importante que Europa no vuelva a caer hoy en la indecisión. Nadie quiere que Europa sea vista como poco digna de confianza. O como incapaz de tomar decisiones que ella misma preparó", expuso Zelenski ante los 27, en un aviso acompañado de lo que el ve como una realidad: "Se trata de una decisión política como respuesta a lo que hemos logrado", esgrimió, en referencia al cumplimiento por parte de Ucrania de las peticiones -o de algunas de ellas- que le ha hecho Bruselas desde que se inició la invasión rusa y se registró la solicitud de adhesión a la UE.