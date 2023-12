Yovngchimi: "El 95% de lo que canto es real"

En la jerga de la música urbana, un real es un artista que no necesita inventarse historias para que sus canciones destaquen; un artista que con contar su vida, tiene más que suficiente. Yovngchimi parece serlo.

Aunque es conocido por su aka, su nombre real es Ángel Javier y tiene 27 años. En 2021, este joven puertorriqueño comenzó a sacar canciones enmarcadas dentro del drill latino, un subgénero similar al trap que habla de lo más sórdido que se puede encontrar uno en las calles: de lealtad y compañerismo, sí, pero también de pandillas, drogas, tiroteos y detenciones.

Rápidamente y gracias a su frescura, Yovngchimi empezó a hacerse popular en el legendario circuito musical de Puerto Rico, consiguiendo aprobación y colaboraciones con titanes del género como Arcángel o Eladio Carrión. El mismísimo Bad Bunny, incluso, le dio la oportunidad de colaborar con él en su último álbum, Nadie sabe.

Con una vida no exenta de polémicas, tanto en las calles como en sus letras, Yovngchimi nos presenta ahora su primer álbum, WLGS, un disco de dieciséis canciones en el que, con su sórdido estilo habitual, habla de sus ‘problemillas’ con el FBI, pero también se muestra dispuesto a animar las caderas en las pistas de baile con canciones como Bandida Fina, junto a Ozuna.

Ha sacado WLGS, un disco de drill de una hora. ¿Qué puede contarnos sobre él?Sí, bro. Es mi primera pieza larga, mi primer disco para la calle. Le di un poco el toque que quería darle, de música de calle y un poco comercial; también con el toque americano en las colaboraciones que tengo con ellos. Ya tú sabes, muy contento con el progreso del álbum.



Es conocido por hacer drill, una especie de subgénero del trap. ¿Cómo explicaría qué es a alguien que no lo conoce?Okey. Está el rap, está el trap también, que son músicas de calle con diferentes estilos de pista. El drill sería otra línea de música de calle nueva, moderna, que se enfoca y se centraliza más en los problemas y las vivencias de la calle que están sucediendo. Sería la vida del artista o de las personas o de la comunidad que está alrededor, lo que sea. La música drill son estilos de pista modernos que se están usando en todos lados porque, ahora mismo, el drill se usa en todos lados. Está en UK y en Estados Unidos; está el drill latino que ahora hacemos nosotros en Puerto Rico. En España también hay una línea de drill bien dura.



Yo lo definiría como una nueva línea de la música de calle, moderna y con sonidos diferentes.



Portada de WLGS Umo Agency

En sus canciones y en las de otros muchos artistas drilleros, se hablan de estas cosas de la calle que menciona. Se cuentan historias que podríamos considerar turbias o incluso ilegales. ¿Hasta qué punto es real lo que cuenta? ¿Es una ficción?Dependiendo. En mi caso, yo lo hago real, yo hablo de cosas a veces personales mías, a veces de otras que están alrededor de mi grupo, de mi corillo [en Puerto Rico, grupo de chicos jóvenes] o del área de donde yo soy, que es Santurce, un barrio grande de San Juan donde hay muchos caseríos.



Un por ciento alto es real, ¿me entiendes?, y obviamente también están sus cosas que no son reales porque es música, es arte. Yo digo que un 95-98% de lo que canto es real.



El drill nace de los estratos más bajos de la sociedad, es música que crea gente de abajo. ¿Cree que este género permite democratizar la música para que la pueda hacer gente con un PC y no solo quien tenga contactos previos en la industria discográfica? En realidad, sí. Es un género más implementado a la música, que tiene muchos. No todos los artistas van a tener que cantar necesariamente reguetón, trap, baladas o RnB. Cada cual tiene su línea y siento que al implementar el drill, se puede abrir un género con artistas duros que logren conseguir sus metas y hacerse millonarios.

En España, quizá el drillero más conocido sea Morad. ¿Qué le diría a esos padres que se pueden asustar al ver a sus hijos escuchando canciones que hablan de drogas y persecuciones policiales?Cómo te digo… yo les diría que es música. No necesariamente tienen que juzgar a la persona que canta, sea el Morad o el Yovngchimi. No hay que juzgar por la música que se canta. Obviamente es un papel que se está haciendo. Si al principio [esa música] fue la que les funcionó, obviamente la van a hacer siempre.



Lo bueno y lo malo está en la calle, no está en la música. Es como querer decir que una película de calle, de tiroteos y malianteo, va a influenciar la vida de tu hijo. ¿Ya te vas a molestar con Hollywood, el cine y todas las películas? Es lo mismo con el entretenimiento, sea una canción, un videojuego o cualquier cosa. Si incluye algo que sea calle, no necesariamente tiene que afectar a la juventud; cada cual es dueño de sus decisiones. Lo bueno y lo malo lo tenemos en la cara, no porque haya un artista allá cantando eso significa que yo tenga que hacerlo, ya tú sabes.



Allá ellos y cómo críen a sus hijos.



Foto promocional de Yovngchimi Umo Agency

Parece que su generación de artistas ha roto con la antigua ola de cantantes puertorriqueños (Daddy Yankee, Nicky Jam, Don Omar…). ¿Sienten que forman parte del mismo corillo o quieren hacer algo completamente diferente?Yo diría que estamos haciendo cosas diferentes. Cada cual tiene caminos y movimientos diferentes en la música. Obviamente, respeto a los pilares del género, a las generaciones anteriores, porque son un ejemplo a seguir. Han hecho una carrera dentro de la música, que es lo que nosotros queremos.



En verdad no diría que yo específicamente le estoy siguiendo los pasos a ninguno, pues yo sigo el camino mío individual, pero en cierto por ciento sí seguimos sus pasos.



¿Pero siguen teniendo ese mismo sentimiento de piña de hace años?Claro, claro. Obviamente han pasado situaciones en las que gente de las generaciones viejas no han apoyado, o gente de las generaciones nuevas no han dado su respeto, pero yo diría que la mayor parte es un algo colectivo y está todo el mundo en la misma página. Nos apoyan y hablan bien de nosotros, y nosotros respetamos y apoyamos a los viejos.



Yo siento que sí.



Una de las últimas colaboraciones que sacó antes de su álbum fue Mercedes Carota, para el disco de Bad Bunny. ¿Cómo fue trabajar con él?En realidad, no grabamos Mercedes Carota juntos en el estudio, él estaba en Nueva York y yo en Puerto Rico. Él me enseñó la canción por teléfono y me gustó. Me envió el coro y la pista, y yo grabé en mi estudio.



Lo conocí cuando se grabó el vídeo de La Jumpa (Arcángel y Bad Bunny) en la gasolinera, que me llamaron para cantar. Es tremenda persona, bro, bien humilde y súper duro. Para mí es un honor cantar con él y ser parte de su disco. Esa vuelta estuvo dura y se dio bien.



Su álbum se ha posicionado como el sexto mejor debut en Estados Unidos en su semana de lanzamiento. Ahora que ya es internacional, ¿vendrá a presentarlo a España?Tuve una gira que desafortunadamente hubo que cancelar, pues tengo probatoria en Puerto Rico [condena] y pasaron unas cositas con las que no se pudo ir, pero ya para el 2024, si las cosas salen bien, puede que vayamos. No está 100% confirmado todavía, pero tengo ya los contactos y las cosas ready para que en cuanto mi caso con la probatoria mejore un poco y me den los permisos, nos veamos por allá.