Paris Hilton posa con su nueva hija, London, por primera vez

Apenas diez meses después de convertirse en madre por primera vez gracias a la gestación subrogada, Paris Hilton volvía a dar la bienvenida el pasado 11 de noviembre, de nuevo tras haber recurrido a un vientre de alquiler, a su segundo bebé, a quien le puso el nombre que había anunciado a los cuatro vientos: London.

"Me gustaría mucho que algún día Phoenix tuviera una hermanita llamada London. Es mi ciudad favorita y siempre quise llamar así a mi hija", afirmó a primeros de año la empresa y la sorpresa para sus seguidores culminó durante el último Acción de Gracias.

Y todo gracias a un post en Instagram desde el cual los fans han estado las imágenes de la bebé, la cual llegó al mundo después de que la empresaria e influencer y su marido, Carter Reum, rechazasen una veintena de embriones anteriores que ya tenían congelados y que descartaron debido a que se trataba de varones.

Y esas imágenes ya han llegado. Lo han hecho a través de uno de los vídeos más reproducidos de la DJ en su cuenta de Tik Tok. En el tierno clip, que sin embargo está protagonizado por el primogénito del matrimonio, Phoenix Barron, se puede ver a Paris sosteniendo a la pequeña London en brazos.

Todo ello, mientras le pregunta a Phoenix quién es y dónde está su hermana, y este responde estirando el brazo hacia la pequeña y tocándola, aunque su madre le dice que lo haga con cuidado y entonces el pequeño le acaricia la cabeza a London. "Phoenix es un buen hermano mayor. Te queremos, London", dice Paris mientras el bebé se va acercando a cámara con su primer andador.

Este vídeo además coincide con la nueva temporada de su reality, Paris in love, la cual está centrada en el nacimiento y primeros meses de Phoenix, aunque en la publicación que ha hecho al respecto la empresaria no se especifica cuál de los dos bebés es el que está con ella.

"Esta nueva temporada significa mucho para mí. Tenía miedo de abrirme y compartir demasiado de mí y de mi maravillosa familia, que está creciendo, pero leer todos vuestros comentarios y palabras de apoyo hace que valga la pena. Os quiero", ha escrito en su Instagram Paris Hilton,