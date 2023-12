Fabiola Martínez presenta su proyecto Dona2, en el que Bertín Osborne también participa

Pocos días antes de Navidad, Fabiola Martínez ha querido dejar cerrado uno de sus grandes proyectos en los que prima la solidaridad. Este miércoles, la presentadora venezolana ha ejercido de anfitriona en la primera edición de los premios Dona2, promovidos por la Fundación Bertín Osborne, que a partir de unos meses será ya la Fundación Kike Osborne.

El evento ha tenido lugar en la plaza de Colón, donde se han entregado galardones a personas inspiradoras con la presencia virtual de Bertín y con Laura Sánchez como maestra de ceremonias.

El presentador mostró su apoyo al proyecto, aunque no acudió al evento de manera presencial debido a motivos profesionales. No obstante, Osborne sí quiso estar presente y apareció en un vídeo explicando los motivos por los cuales no había podido acudir.

Asimismo, el cantante también anunció que comienza una nueva etapa para la fundación con su cambio de nombre: "Es una decisión que hemos tomado Fabiola y yo. En vez de llamarse como yo, se va a llamar Kike Osborne porque él es el motor de lo que está pasando".

Fabiola, por su parte, ha indicado que este cambio lo llevaban meditando ambos desde hacía bastante tiempo y que ha llegado la hora de que se materialice: "Hasta ahora era menor de edad y éramos nosotros los que le representábamos. Por eso, decidimos que con su mayoría de edad se cambiara el nombre porque la esencia de la fundación es él. Normalmente, el plan de actuación se hace a un año vista para que las acciones sean adelantadas al patronato".

Asimismo, la venezolana ha querido puntualizar que este cambio nada tiene que ver con un conflicto con su exmarido, que sigue siendo vicepresidente del Patronato y que está implicado en el mismo: "La relación es maravillosa, no lo dudéis, es el padre de mis hijos, es la persona con la que he compartido, no digo casi la mitad de mi vida, pero casi la vida, o sea, me llevo fenomenal con él".

Fabiola tampoco se ha querido olvidar del motivo por el cual las hijas del cantante tampoco han podido ir al acto: "Eugenia está de viaje, Alejandra en Sevilla y Claudia con la barriga muy avanzada, le resulta muy pesado ir a eventos".