Qué pasa si te toca la Lotería de Navidad y te divorcias: ¿quién se lleva el dinero?

Queda una semana para que los niños de San Ildefonso canten el esperado premio Gordo de la Lotería de Navidad 2023. Y este año, más que nunca, los hogares españoles ansían una ayudita para sobrevivir a la subida de los precios a consecuencia de la crisis energética. Pero, ¿qué pasa cuando un premio de la lotería cae en un matrimonio? ¿Y si ese matrimonio decide divorciarse?

En el caso de las parejas no casadas, las reglas serán las mismas que sí se comparte con un familiar, amigo o conocido: solo quien tenga el décimo físico puede ser tratado como poseedor del mismo a la hora de cobrarlo, de tal manera que si uno de los dos miembros de la pareja no tiene nada que acredite su participación no tendrá derecho a reclamar su parte correspondiente del premio.

Así, tomando estas precauciones, no importa que la pareja se separe o que uno pretenda quedarse con todo el dinero: si la otra persona puede justificar que contribuyó a pagar el décimo, no importa que no tenga físicamente el billete, puesto que podrá demostrar que tiene derecho a cobrar una parte en función del porcentaje aportado.

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 1351 del Código Civil, todo dependerá del régimen económico del matrimonio. Si hay separación de bienes, el premio tiene un único dueño: quien haya comprado el décimo, que decidirá si lo comparte o no.

¿Y si lo han comprado los dos? En este caso se debe repartir, de manera obligatoria y proporcional, en mitades iguales -si han aportado la misma cantidad económica-. Asimismo, en el caso de que la pareja tenga un régimen de gananciales, el premio deberá compartirse en partes iguales, sin que importe quién lo ha comprado o cuánto dinero ha aportado.

Así, en caso de divorcio, todo dependerá del régimen económico matrimonial:

En régimen de separación de bienes: las ganancias obtenidas por el premio pertenecerán, de forma privativa, al cónyuge que realizó la compra del décimo premiado. No obstante, si el décimo fue comprado por ambos cónyuges, les corresponderá, de forma privativa, a los dos en el porcentaje correspondiente.