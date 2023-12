La Paz gana el concurso de menús de hospital: verduras con bacalao y cordero glaseado

La propuesta gastronómica del Hospital Universitario La Paz ha ganado la final de la VII edición del concurso Estrella Princesa, donde se premia al mejor menú hospitalario navideño. Los platos que han conquistado al jurado se componían de un primero, verduras asadas con bacalao ahumado y salsa Romesco; un segundo, cordero glaseado con puré de batata y chips de patatas; y el postre, crema de limón con mascarpone. Esta preparación será la que los pacientes que deban permanecer ingresados en La Paz degusten durante estas fiestas.

En el certamen han participado 10 hospitales de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, solo cuatro han llegado a la final de este miércoles: el Hospital Universitario de Getafe, La Paz, La Princesa y Virgen de la Poveda. A las 12.30h de la mañana los cocineros y pinches encendían sus fogones para preparar a contrarreloj los platos que han presentado al jurado.

"Me han tenido que quitar los platos porque me hubiera comido los cuatro enteros", expresaba la consejera de Sanidad, Fátima Matute, una de las integrantes del jurado. "La comida me va a ayudar a afrontar las reuniones que tengo por delante", bromeaba. El certamen busca reconocer el trabajo silenciado que llevan a cabo los cocineros en los hospitales públicos madrileños, función esencial para que los pacientes ingresados puedan recuperarse de manera adecuada."Cuando estás de guardia en el hospital, ver un plato apetecible se agradece", comentaba.

Durante 120 minutos han tenido que preparar todos los menús en las cocinas de La Princesa. Tras detener el cronómetro, las propuestas se han presentado ante el jurado, formado por la consejera de Sanidad, acompañada por la directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente, Celia García; la presidenta de la Asociación de Portadores de Válvulas Cardíacas Aepovac, Cecilia Salvador, y Miguel Bonet, emprendedor y socio fundador de Ansón y Bonet, consultora de negocio especializada en el desarrollo de conceptos para restaurantes y hoteles.

La consejera de Sanidad junto a los cocineros del Hospital La Paz, ganadores del Premio Estrella Princesa 2023 COMUNIDAD DE MADRID

La deliberación del jurado se ha realizado a puerta cerrada. "Ha sido difícil tomar la decisión", aseguraba Matute. El Hospital de Getafe, los campeones del certamen en 2022, presentaron un milhojas de calabacín y langostinos, de primero, y un lomo ibérico marinado con una guarnición de puré de manzana, de segundo, finalizando con una tarta de chocolate. Sin embargo, en esta ocasión, el veredicto se decantó por La Paz. Entre el resto de las propuestas finalistas, el Hospital La Princesa basó su plato en un menú sencillo, pero apetecible: crema de alcachofas, bacalao confitado y Crème brûlée. Los cocineros de Virgen de la Poveda presentó una receta de pimientos rellenos, canelones y milhojas de turrón, todo ello inspirado en sabores típicos de la Navidad.

Los menús que diseñan en los centros hospitalarios se ciñen a unas pautas nutricionales recomendadas por nutricionistas, donde cada persona puede elegir entre varias opciones saludables, siempre que, debido a su patología, no tenga prescrita una dieta específica.

Al finalizar la velada, La Paz recibió el trofeo que les acredita como ganadores del concurso Estrella Princesa y los 3 finalistas se llevaron el galardón en reconocimiento de su trabajo. Estos premios han sido elaborados por los pacientes de los talleres de forja y madera de rehabilitación mental grave del Hospital Universitario José Germain.