Rebajan la pena de un hombre que reconoció abusar sexualmente de una menor porque estaba borracho

Un hombre que reconoció haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en un domicilio de Lleida ha visto como una jueza ha rebajado su condena alegando que “tenía sus facultades volitivas e intelectivas afectadas a consecuencia de su adicción a las bebidas alcohólicas”.

La sentencia argumenta que las circunstancias atenuantes de embriaguez se acogen al Código Penal, que ampara a cualquier persona que “al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas" y "no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión”.

No obstante, a pesar de que el hombre ha sido condenado a dos años de prisión, no los cumplirá. Al llegar a un acuerdo con la víctima, indemnizarla con 5.000 euros, reconocer los hechos, los atenuantes y no carecer de antecedentes penales, no está obligado a hacerlo.

Tocamientos por debajo de la ropa

Según se recoge en la sentencia, la víctima, de 14 años, denunció que durante la madrugada del 1 de mayo de 2022, poco después de la medianoche, el acusado le ofreció varios vasos de vodka. Tras esto, le efectuó tocamientos por debajo de la ropa en los pechos y en la vulva aprovechando que su madre, pareja del acusado, se encontraba trabajando fuera de casa.

Tras los hechos, la víctima presentó denuncia al día siguiente y se dictaron medidas cautelares para que el acusado no se pudiese acercar ni comunicar con la menor. Ahora, la sentencia final dicta que, además de los dos años de prisión (que no cumplirá), tiene prohibido trabajar en cualquier profesión que conlleve contacto con personas menores de edad durante diez años, así como la prohibición de aproximación a la víctima a una distancia de 200 metros y de comunicación con ella por cualquier medio durante cinco años.