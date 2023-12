Gisele Bündchen toma una importante decisión sobre sus redes sociales: "Una hora a la semana"

Benjamin, de 13 años, y Vivian, de 11 años, son los hijos que Gisele Bündchen tuvo con Tom Brady, de quien se divorció el año pasado, durante el tiempo que estuvieron juntos. Y ellos, además, son la razón principal por la que ha tomado una importante decisión con respecto a sus redes sociales: limitar el tiempo que pierde en estas para dedicárselo a ambos.

La supermodelo brasileña de 43 años ha concedido una entrevista a E! News donde ha admitido que, dado que es precisamente el tiempo su bien más preciado, del que cada vez le va quedando menos, ha preferido eliminar de su rutina las horas que pasaba en Instagram u otras redes para disfrutar de sus hijos, animándoles a su vez a que hagan lo mismo.

"Ahora paso, tal vez, una hora a la semana en las redes sociales. De lo contrario, nos vamos volviendo adictos a ellas. Y creo que debemos empezar a ser conscientes de esto. El tiempo es lo más importante que tenemos, es nuestro mayor tesoro", ha explicado Bündchen.

Para la modelo, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, "si llenas tu tiempo" con cosas que te aportan y que eliges de manera intencionada, "pasarás menos tiempo haciendo cosas sin sentido que son una pérdida de tiempo".

Además, hay otros factores que influyen en la decisión de Gisele Bündchen: por un lado su agenda y, por otro, haber descubierto la importancia de un buen descanso. "Tengo una agenda muy apretada y muchas cosas en mi día a día. Por eso estar con mis hijos es tan importante", ha comenzado diciendo.

"Y descansar [bien] es algo que he aprendido. Tener tiempo para descansar la verdad es que ha sido algo de suma importancia para mí. [También he aprendido] A pasar tiempo con las personas que quiero. Porque eso es lo que te trae felicidad. Y no puedes olvidarte de la felicidad", ha finalizado.