Cómo comprar 'online' en Lotería Manises, una de las más afortunadas en la Lotería de Navidad 2023

Desde hace más de 200 años, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte ilusión por los hogares españoles. Este juego, que es ya toda una tradición, reparte entre los jugadores, cada 22 de diciembre, millones de euros: este 2023 serán 2.520 millones en premios entre los 172 millones de décimos emitidos.

En lo que tiene que ver con el azar, los rituales y la tradición son parte del proceso. Por eso muchos no juegan si no es comprando el décimo en sus administraciones favoritas. Una de las más populares es la Lotería Manises en Valencia, famosa por haber repartido millones de euros. Y este año no podía ser una excepción.

Comprar en Lotería Manises 'online' y gastos de envío



Vivir lejos de Valencia no es un inconveniente para comprar lotería en Manises, el procedimiento es bien sencillo: solo tendrás que entrar en su página web oficial, buscar tu número o terminación favorita o dejar que suerte decida por ti y añadir tus décimos a la cesta. Así, puedes adquirir aquí tus décimos para el próximo sorteo de la Lotería del Niño.

Para poder seguir con el pago, será necesario registrarte. Te pedirán el nombre, el apellido, el DNI, un teléfono de contacto, un e-mail y tu contraseña. Los gastos de envío, en caso de no dejar los décimos en custodia en la administración de Lotería Manises, serán de 12 euros, para portes en la Península Ibérica, y 14 euros para las Islas Baleares.

También está la opción de asignación a cuenta virtual en Lotería Manises, desde donde podrás retirar tu premio directamente hacia la cuenta bancaria correspondiente. Si el premio es superior a 2.000 euros, Lotería Manises te ayudará a gestionar el cobro del premio.