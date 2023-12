El periodista de Telecinco Lorenzo García-Campoy, "destrozado" por la muerte de su padre, Lorenzo Díaz: "Me parte en dos"

La muerte de Lorenzo Díaz Sánchez, sociólogo, periodista, escritor y crítico gastronómico, a los 79 años, ha sumido en una gran tristeza a su familia.

Especialmente a sus más allegados, como su hijo, el periodista de Telecinco Lorenzo García-Campoy, fruto del matrimonio entre Lorenzo Díaz y Concha García-Campoy.

El joven ha querido rendirle un homenaje a su padre a través de las redes sociales. Lo ha hecho con un emotivo texto que ha ilustrado con cuatro imágenes que corresponden a diferentes etapas de su vida.

"Me parte en dos pensar en que nuestra escapada furtiva a Vallecas ayer fue el último trayecto juntos. Pero, quizás conscientes de lo que vendría más pronto que tarde, nunca ocultamos los te quiero, los abrazos y los besos. Me quedo tranquilo con eso y con cómo te has ido, sin hacer un maldito ruido, como siempre", ha escrito en Instagram.

"Nos lo hemos pasado muy bien, querido padre. Nos hemos reído mucho. Nos hemos querido mucho. Me destroza esto, más de lo que imaginaba, pero de nuevo seré capaz de agarrarme a lo bueno, que es todo. Por ti y por tu 'cebollona', a la que le contaremos que tuvo un abuelo único", termina el periodista.

Nacido en Solana del Pino (Ciudad Real) el 6 de abril de 1944, Díaz llegó a Madrid en los años 60, donde desarrolló su carrera como comunicador. Ha sido guionista, comentarista de televisión, locutor y dirigió distintos cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El periodista fue uno de los rostros y las voces más emblemáticas, pues trabajó en cadenas como Telecinco y en radios como RNE, Cadena SER, COPE y Onda Cero, donde ostentó el cargo de director de cultura.

Durante su extensa carrera, ha trabajado con periodistas como Alejo García, Julio César Iglesias y Luis del Olmo. También formó parte de programas de Onda Cero como Herrera en la onda, de Carlos Herrera, y A vivir que son dos días, presentado por Concha García Campoy, quien fue su esposa de 1992 al 2000 y con quien tuvo dos hijos, el propio Lorenzo y Berta.

Su labor profesional le valió varios premios: dos Ondas, tres Antenas de Oro, el Premio de la Cámara de Comercio de Madrid, el Premio al Mejor Libro sobre Comunicación y fue dos veces Premio Nacional de Gastronomía. Además, en 2022 fue designado Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha.