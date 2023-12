El consejero de Transportes de Madrid critica que Puente rechace recibirle por Cercanías porque "solo se reúne con Ayuso"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha denegado reunirse para tratar el tema del Cercanías con el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. Además, ha indicado que tratará el tema directamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este mensaje se habría producido como respuesta a la carta que Rodrigó le envió, según él mismo ha publicado en Twitter.

"El ministro de Transportes ha respondido a mi carta diciendo que solo se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha publicado este martes el consejero, quien ha aprovechado para recordarle que "como acaba de llegar al cargo, desconoce cuál es su relación con las CC.AA. Un ministro no se reúne con los presidentes".

Rodrigó envió el pasado martes una misiva al ministro solicitando una reunión urgente para tratar los incidentes que se producen en Cercanías, que "se va deteriorando día a día", en su opinión. "Ya no se trata simplemente de retrasos o afecciones, sino que ya estamos cuestionándonos directamente la seguridad de todos los pasajeros y de los viajeros de Madrid", exponía este lunes el consejero.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha acusado al Gobierno de Ayuso de convertir las incidencias en Cercanías en un "conflicto políticos", relacionándolo con un "afán enfermizo de su presidenta, su afición por la mentira y a su habilidad por escurrir el bulto", ha expresado durante su participación de este martes en el Senado.

"Cumplan con sus competencias, mientan menos y tengan un poco menos de afán de protagonismo porque en dos semanas que llevo en el Ministerio he tenido dos conflictos por ahí con ella, uno por las Cercanías y otro porque no le invité a una inauguración a 400 kilómetros de la Comunidad de Madrid", ha replicado Puente a una pregunta realizada por el senador del PP por Madrid, Alfonso Serrano.

Díaz Ayuso también se ha vuelto a pronunciar este martes sobre la disputa abierto. La presidenta madrileña ha pedido al ministro sentarse "como adultos" a hablar sobre las incidencias de la red ferroviaria en Madrid y buscar soluciones. "Todos los días hay un problema que implica que muchos trabajadores no lleguen a sus puestos" y que "muchos ciudadanos queden secuestrados en los andenes sin poder ir a sus quehaceres".

"Tenemos un problema serio que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y creo que la primera valoración de un ministro no puede ser insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha indicado Díaz Ayuso. "Le falta [al ministro] no respirar y decir que los trenes son suyos y que no nos deja entrar en ellos", ha añadido.