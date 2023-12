Hacienda multiplica por cinco el aumento del techo de gasto para 2024 y espera un repunte de los ingresos del 9%

El Gobierno presentó el martes el techo de gasto con el que está elaborando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024. Un límite de gasto no financiero que supone un nuevo récord histórico —ya es la quinta vez consecutiva que sucede desde 2020—, que asciende a 189.215 millones de euros sin los fondos europeos. Esta cifra implica un aumento en límite legal de gasto de 16.150 millones en comparación con 2023 (un 9,3%). Un incremento que multiplica por cinco el aumento en el techo de gasto que se aprobó para las cuentas públicas de 2023.

El Ministerio de Hacienda se ha reservado un importante margen para elevar el gasto en un año en el que volverán a funcionar las reglas fiscales europeas. Y, con ellas, las sanciones a los países que se desvíen de los límites establecidos por Bruselas.

Sin embargo, el Ejecutivo está convencido de que puede permitirse gastar hasta 16.150 millones más el año que viene y a la vez cumplir con el objetivo de déficit del 3% sobre el PIB que exige la UE sin realizar ajustes. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero trasladan que aumentar el techo de gasto y reducir al mismo tiempo el déficit público es posible porque España seguirá creciendo y creando empleo también el año próximo.

Si se sigue creando empleo y la economía continua creciendo, la recaudación fiscal seguirá mejorando. Cuantos más trabajadores hay en el mercado laboral, más se recauda por IRPF y cotizaciones sociales y cuanto mayor es el consumo, más ingresos se obtienen por IVA. A la vez, si se reduce el desempleo, los gastos en prestaciones sociales caen automáticamente. Prueba de ello son los datos de gasto en prestaciones por desempleo del SEPE, que cerrará el año con un superávit de 5.700 millones. Todo esto redunda ingresos fiscales más cuantiosos que generan más margen de gasto.

La vicepresidenta cuarta y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó el martes que los ingresos tributarios aumentarán en torno a un 9% el año que viene. Una previsión que supera incluso la expectativa de se planteó el año pasado para los Presupuestos de 2023 (un incremento del 7,7%).

De hecho, la propia María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y Ministra de Hacienda, sostiene que el techo de gasto que se ha aprobado queda por debajo de la recomendación de la Comisión Europea para España (no aumentar el gasto primario corriente neto de medidas de ingresos más de 18.617 millones de euros). Por tanto, la responsable de Hacienda ve margen para prorrogar también al año que viene alguna de las medidas anticrisis que finalizan el próximo 31 de diciembre. No obstante, Montero no ha desvelado cuál y esperará a finales de diciembre para adoptar una decisión.

En todo caso, los cálculos de gasto del Ejecutivo están condicionados a cómo se comporte la economía el año próximo. Un ejercicio en el que la mayoría de analistas creen que España crecerá por encima de las grandes economías de la UE, pero que estará marcado por el estancamiento de los países del euro. Las últimas previsiones del Ejecutivo vaticinaban un aumento del PIB del 2% en 2024 y la creación de 700.000 puestos de trabajo entre este año y el siguiente. Si las expectativas no se cumplen y los ingresos son finalmente más bajos de lo esperado, España podría verse ante la tesitura de incumplir con el objetivo de déficit europeo.

¿En qué se va a gastar ese margen?

El Ejecutivo todavía no ha especificado cómo va a distribuir esos 16.150 millones de euros de gasto extra que se ha reservado para 2024. Sin embargo, hay algunas partidas que ya se conocen. Es el caso de la subida salarial de los empleados públicos estatales, que el propio Gobierno estima que costará 4.746 millones.

Otra parte se destinará a sufragar las medidas sociales que Pedro Sánchez prometió durante su investidura. Entre ellas, destacan la prórroga de la rebaja del IVA a determinados alimentos básicos hasta junio de 2024 o la gratuidad del transporte público para jóvenes y parados. La prórroga de esta rebaja fiscal podría suponer un coste de alrededor 1.100 millones, si extrapolamos cálculos de la Airef para 2023. La gratuidad del transporte es más difícil de estimar. Sin embargo, antes de anunciarla el Gobierno ya contaba con destinar 1.440 millones más a subvencionar el transporte en 2024.

Además, a este aumento en el gasto habrá que añadirle posiblemente el aumento en las transferencias que el Estado efectúe a la Seguridad Social para cubrir parte del déficit contributivo de este organismo, tal y como se establece en el Pacto de Toledo. Aunque la Seguridad Social —y, por tanto, las pensiones— quedan fuera de la órbita del techo de gasto estatal, las transferencias que hace el Estado sí que están limitadas por el límite de gasto no financiero. Para 2023, el Gobierno presupuestó 19.888 millones en transferencias a la Seguridad Social, lo que supuso un incremento de 1.500 millones respecto al ejercicio previo que sí computaron a efectos del límite de gasto. Sin embargo, Hacienda todavía no ha informado del volumen que se transferirá a la Seguridad Social en 2024.