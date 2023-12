Sánchez lleva a Estrasburgo los "logros" de su semestre europeo con la amnistía de fondo y la posibilidad de coincidir con Puigdemont

El año acaba con mucha intensidad en lo que a la Unión Europea se refiere. Llegan las Navidades, pero antes habrá tensión. Y en el centro de atención estará, al menos parcialmente, Pedro Sánchez, que tiene dos paradas importantes esta semana: Estrasburgo y Bruselas.

En la ciudad francesa el presidente del Gobierno estará este miércoles, con una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo que servirá para hacer balance de la presidencia española del Consejo, que acaba el 31 de diciembre. De fondo estará, además, la ley de amnistía, pues los partidos de la oposición ya han avisado de que lo pondrán encima de la mesa. Ya el jueves y el viernes (y quizá también el sábado) Sánchez estará en la capital comunitaria para la última cumbre de líderes de los 27 de este 2023.

La visita a la ciudad francesa llega para Sánchez al final de la presidencia española del Consejo, y aunque el formato -una comparecencia al cierre de la misma- no es nuevo, lo habitual es estar ante el Parlamento Europeo al inicio del semestre. En el caso de España no pudo ser así ante la convocatoria electoral del 23-J, por lo que el Gobierno ha decidido, tras la investidura, trasladar la presencia del presidente en Estrasburgo al mes de diciembre.

Ante el pleno, está previsto que Sánchez hable de los "logros" de la presidencia española, con temas cerrados o muy avanzados como la reforma del mercado eléctrico o el pacto migratorio, y aún pendiente de la reforma de las reglas fiscales o de posibles avances en la adhesión de Ucrania a la UE. Se queda fuera de esos retos cumplidos por ejemplo la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión, y Carles Puigdemont en ese escenario ha acusado al Gobierno de mentir. Mientras, España asegura que insistirá en el asunto aunque sea ya en la presidencia belga, que es el siguiente turno.

Además, en ese escenario puede darse el caso de que Sánchez y el propio Puigdemont acaben coincidiendo. El expresidente catalán estará en el pleno de Estrasburgo, y aunque no intervendrá sí que seguirá desde su asiento de eurodiputado tanto la intervención inicial del presidente del Gobierno como el debate posterior, que se extenderá durante alrededor de una hora. Puigdemont, de hecho, ha declinado la invitación del FC Barcelona para presenciar el partido que los culés disputan este miércoles en Amberes precisamente por sus compromisos en el Parlamento Europeo.

Pero no se librará el jefe del Ejecutivo de la ley de amnistía. Solo habrán pasado tres semanas desde que el propio Parlamento Europeo debatió la norma, y ahora Sánchez llega a Estrasburgo con PP, Ciudadanos y Vox queriendo preguntarle por la medida, pues consideran que se trata de un tema que trasciende de la escala nacional y que afecta directamente a la UE. Mientras, el Gobierno sigue el diálogo con la Comisión Europea ante las "dudas" expresadas durante todo este tiempo por el Ejecutivo comunitario. No obstante, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha insistido en que la posición oficial de la Comisión no se dará a conocer hasta que la ley no esté aprobada (por lo pronto ha iniciado su tramitación parlamentaria este martes en el Congreso).

La jornada del miércoles se cerrará para el presidente ya en Bruselas, donde tendrá lugar la cumbre UE-Balcanes. Una vez que se ha reabierto del todo el debate sobre la ampliación de la Unión este encuentro cobra más importancia si cabe, sobre todo con las elecciones serbias del domingo en el horizonte. El objetivo de la cumbre es poder dibujar una hoja de ruta a los países de los Balcanes occidentales para dar certidumbre a su futura entrada en la UE. Hace semanas, de hecho, la Comisión Europea presentó un plan para estos Estados, con inversiones estratégicas a medio y largo plazo.

Mientras, el mensaje de la Unión tiene que saber gestionar las expectativas. Véanse los ejemplos de Macedonia del Norte y de Albania, paradigmas de los tremendos obstáculos que se pueden encontrar en la ruta hacia la Unión. Macedonia del Norte es país candidato desde hace 17 años, y su proceso se estancó hasta tal punto que acaba de darse luz verde al inicio de las negociaciones. "La UE tiene que cumplir con las promesas pasadas", avisó en su momento su primer ministro, Dimitar Kovačevski, justo después de la cumbre (fallida) entre la Unión y los Balcanes occidentales en junio de 2021.

El jueves y el viernes todos los ojos estarán en el Consejo Europeo y no se descarta que la reunión de líderes se alargue hasta el sábado. ¿Por qué? Por la posición de Hungría de vetar no solo un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, sino también la apertura de negociaciones de adhesión de Kiev a la UE. Para ambos puntos se exige unanimidad entre los Estados miembros, y Viktor Orbán no parece por la labor de ceder. Un freno en ambos puntos puede desgastar del todo las esperanzas del Gobierno de Volodimir Zelenski.

En este sentido, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, ha avisado a sus homólogos comunitarios de que su país "ha hecho los deberes", por lo que los 27 tienen que dar, a su juicio, la luz verde para que se inicien las negociaciones de entrada, sobre todo después del informe favorable de la Comisión. "No puedo imaginar, no quiero hablar de las consecuencias devastadoras que habría, si el Consejo Europeo fracasa en tomar esta decisión no solo por Ucrania, sino para toda la ampliación", sostuvo Kuleba, con la sombra del veto húngaro, que amenaza con bloquear la última cumbre del Consejo Europeo bajo el 'arbitraje' español.

Este 'paseo' de Sánchez será el cierre a un semestre en el que España, pese a la celebración de las elecciones generales, ha tenido un protagonismo importante, no solo por la agenda propia de la presidencia del Consejo, sino también por eventos como la cumbre de la Comunidad Política Europea del pasado octubre en Granada. Ahora tendrá que esperar que pase esta etiqueta de nuevo al menos por los otros 26 Estados miembros para repetir experiencia.