Quién es Marta Carazo, la periodista que sustituirá a Carlos Franganillo en la segunda edición del Telediario de TVE

RTVE ya tiene sustituta para Carlos Franganillo al frente de Telediario 2, tras el anuncio de su marcha a Mediaset, el pasado 20 de noviembre. El nuevo fichaje ha sido Marta Carazo, corresponsal en Bruselas desde el año 2020, una profesional con 25 años de carrera en el ente público. El periodista ha felicitado a su sustituta en X, donde la ha calificado de "rigurosa, gran comunicadora, con enorme talento y buena gente".

Rigurosa, gran comunicadora, con enorme talento y buena gente. Excelente noticia. Mucha suerte @mcarazoseb https://t.co/821y5dx6Oz — Carlos Franganillo (@cfranganillo) December 12, 2023

Según informa RTVE, Carazo fue reconocida el año pasado por su labor con el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga y durante su etapa como corresponsal en Bruselas, ha llevado a cabo diversas coberturas como el Brexit, la puesta en marcha de las vacunas en la UE o la respuesta a la guerra de Ucrania, entre otros asuntos.

Sus comienzos en televisión

Carazo (Madrid, 1973) licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en Europa Press Televisión, Efe TV y telemadrid, aunque fue en 1999 cuando comenzó su carrera profesional en RTVE, en el Canal 24 Horas, como presentadora de informativos y directora y presentadora de los programas Casa de América y A fondo.

Mañana, último Consejo Europeo del curso, en el se dará el estatus de país candidato a Ucrania y Moldavia. Horas antes, hemos estado en los lugares en los que los líderes de los 27 toman las decisiones.@mier_vi, @lauraituarte y yo se los enseñamos ahora en el @telediario_tve. pic.twitter.com/2PNgjCI6Lx — Marta Carazo (@mcarazoseb) June 22, 2022

En 2009 se incorporó al 'Telediario' para cubrir la información de la Casa Real, y más tarde, en 2012 pasó al área de Economía, de la que fue responsable en 2018-2019. Además, ha sido presentadora y codirectora del programa Europa 2020 (2019-2020) y adjunta a la edición del Telediario 1 (2020).

Un perfil discreto y alejado de redes sociales

No tiene Instagram y a penas comparte información personal. Eso sí, cuando tiene que decir algo, lo hace rotundamente, como cuando opinó sobre los retoques de los presentadores de televisión en un reportaje en 'El Mundo': "En lo que puede que sí que exista algo más de esclavitud, aunque no es mi caso, porque yo estoy siempre en la calle, pero sí en el plató, es en el de la estética, algo que no ocurre en otras grandes cadenas europeas" y añadía que, "una presentadora de informativos belga, por ejemplo, sale con una camisa, una coleta bien hecha y, como mucho, con un maquillaje como el que nos podemos hacer en casa. Y, en cambio, en nuestra televisión sí que se cuida mucho el maquillaje o el peinado".

Enfocando: su lado más solidario

Enfocando es, probablemente, una de sus labores menos conocidas, un blog en el que la periodista relata "historias humanas que nunca saldrían en los medios de comunicación" que presenta como su ambición por no perder el foco de lo realmente importante.