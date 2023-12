Lola Lolita habla de su experiencia en 'El Hormiguero': "La cagué muchísimo, estaba muy nerviosa"

Lola Lolita es una de las creadoras de contenido más importantes de España, con millones de seguidores entre TikTok e Instagram. Por eso, Pablo Motos la invitó al Hormiguero a descubrir como es su día a día.

No obstante, no es lo mismo hablar delante del móvil que ante cámaras de televisión. Por eso, la tiktoker valenciana ha confesado que estuvo muy nerviosa durante toda la entrevista.

En su último directo, ha revelado que no recuerda a penas nada de lo que vivió y ha preferido no revivirlo. "No he vuelto a ver el programa por si me muero de vergüenza ajena", ha señalado.

"La cagué muchísimo", aseguró a sus seguidores: "Estaba supernerviosa y yo lo viví como si todo hubiera pasado en cinco minutos". En media hora, paso por "todos los sentimientos" y por eso no se acuerda "ni de la mitad de cosas" que dijo.

Por ejemplo, pensaba que había sido capaz de no decir ninguna palabrota. Además, ha lamentado que no se expresó bien ni explicó como quería otras preguntas.

Un día sin móvil y los haters #LolaLolitaEH pic.twitter.com/sHFk1wJMS2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2023

Todo porque "iba superrápido". "No me daba tiempo ni a pensar", se ha quejado: "Siempre me cambiaba de pregunta y yo soltaba lo primero que se me pasaba por el cerebro".

"Supermal", ha concluido, convencida de que es una experiencia para aprender y mejorar. Una sensación diferente a la de los espectadores, que pudieron notar su torrente de emociones. Sobre todo, cuando Pablo Motos le enseño una aguja llena de sangre tras asegurar que ella tenía fobia.