Feijóo da vía libre a sus barones para acudir a la reunión individual que ofrece Hacienda para negociar la quita de la deuda

"Desde Génova no se dirigen gobiernos autonómicos". Con estas palabras, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha querido dejar claro que Alberto Núñez Feijóo da vía libre a sus barones para decidir si quieren acudir a la reunión que propuso este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de forma individualizada la quita de parte de la deuda a partir de enero.

En todo caso, el portavoz ha cargado contra el formato propuesto por el Gobierno, ya que a su modo de ver debería de ser una única reunión en la que se aborde la financiación de todas las comunidades en presencia de sus presidentes autonómicos. "No tiene sentido que sea una a una y de forma independiente. Cuando alguien quiere partir la tarta a escondidas es que probablemente le quiera dar más trozo a los independentistas y perjudicar al resto".

Para el PP, la financiación autonómica es "una cuestión clave" que "no puede ser una moneda de cambio para la investidura de Sánchez". De ahí que para evitarlo, "no es factible que haya negociaciones multilaterales". Así, el PP desconfía de las intenciones del Gobierno y reclama que convoquen una reunión en la que estén todas las comunidades presentes, como se hizo este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -a la que Cataluña no quiso asistir-.

Además del formato de la reunión con las comunidades autónomas, Tellado ha criticado el modus operandi del presidente para solicitar una reunión con el líder de la oposición, con quien se puso en contacto este lunes a través de su Gabinete. "Quien quiere llamar, llama", le ha reprochado el portavoz en el Congreso tras reiterar que la intención de Sánchez con la petición de reunión "cinco días después de anunciarlo" es la de desviar la atención de la amnistía que se debate esta tarde en el Congreso.

Asimismo ha culpado a Sánchez de que el PSOE y el PP no hayan llegado a acuerdos en los últimos meses, ya que el socialista no ha aceptado los pactos de Estado que le ha ido ofreciendo Feijóo. "Si aquí no ha habido capacidad de entendimiento, el responsable es Sánchez".