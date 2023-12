El Govern retrasa hasta enero la emergencia por sequía y modifica la normativa para permitir el riego de árboles en las ciudades

El conseller de Acción Climática, David Mascort, ha indicado esta mañana en rueda de prensa que, aunque las previsiones de lluvias en Cataluña, sobre todo en las cuencas internas, "no son buenas", el sistema Ter-Llobregat entrará en emergencia en el mes de enero, sin especificar en qué momento concreto, un mes después de la anterior prevsión, fijada para este mes de diciembre

David Mascort, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de la Sequía y del Consell Executiu, ha anunciado que el consumo de agua este pasado mes de noviembre se ha reducido un 12% respecto al mismo mes del año anterior. Según el conseller, este ahorro es responsable en buena parte de que la entrada en emergencia se haya podido retrasar un mes, y en este sentido, ha agradecido a la población su "esfuerzo para se pueda alargar el agua disponible lo máximo posible".

Refugios climáticos

La comisión Interdepartamental de la Sequía ha aprobado modificar el Plan Especial de Sequía para permitir el riego del arbolado público cuando se esté en emergencia, para evitar "que se mueran todos los árboles de nuestras ciudades", ha apuntado Mascort. El titular del departamento responsable de medio ambiente ha destacado la función de refugio climático del arbolado urbano y ha señalado que "la sombra de los árboles es necesaria para combatir el calor provocado por el cambio climático".

Hasta ahora, solo se permitía el riego de árboles monumentales, y tras la modificación, "se amplía a todos los árboles de la ciudad", ha destacado Mascort, que también ha apuntado que se tendrá que hacer "preferentemente" con agua no potable. Los municipios que no puedan cumplir con esta condición, tendrán que buscar el sistema para no superar los consumos establecidos.

La modificación efectuada en el plan de sequía también incluye el permiso para que se puedan seguir utilizando las piscinas de uso público y para la práctica del deporte. También se podrán regar los campos de hierba destinados a la práctica deportiva, pero no se permitirá el uso de las duchas de los vestuarios mientras se esté en situación de sequía.

El conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ha comentado que "el 80% del consumo de agua en las piscinas viene de las duchas, y no propiamente de las piscinas". Además ha añadido que "las duchas en los vestuarios tras los partidos de fútbol duran mucho más" y se consume mucha más agua que en casa.

Uso extensivo del agua

A lo largo de la rueda de prensa, el conseller Mascort también ha anunciado que la comisión Interdepartamental ha decidido que no se permitirá la entrada en funcionamiento de nuevas actividades económicas "con usos extensivos de agua", como nuevas granjas, industrias o de actividades recreativas.

Mascort ha remarcado que "se pueden seguir haciendo los trámites, pero si cuando tienen que entrar en marcha estamos en emergencia, se pospondrá el inicio de actividad hasta que se salga de emergencia". Esta medida afecta a las instalaciones o actividades que necesiten una concesión de la Agencia Catalana del Agua, ACA, o una certificación medioambiental de la Generalitat.

El conseller de Acción Climática ha expuesto que no se trata de no dar un mensaje confuso, dictando "restricciones" en las actividades agrícolas, ganaderas, indistriales y recreativas, y dando permiso a nuevas iniciativas empresariales con grandes consumos de agua.