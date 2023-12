Primeras palabras de Jorge Javier Vázquez tras su evento con Pedro Sánchez: "Vuelvo a mi escondrijo, a mi nada, que me encanta"

Junto a la periodista Ángeles Caballero, Jorge Javier Vázquez fue uno de los encargados de conducir este lunes la presentación de Tierra firme, el nuevo libro de Pedro Sánchez, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A pocas horas de la finalización del evento, el presentador ha atendido a los medios de comunicación para compartir cómo recibió esta oportunidad.

"Yo estaba en el teatro", ha explicado el popular rostro de Mediaset acerca del momento en que le llamaron para hacerle llegar la invitación mientras el presidente del Gobierno se encontraba en Dubai. "Salí del teatro y tenía muchas llamadas perdidas". A pesar de que ha reconocido que, en su nueva etapa profesional alejada de Telecinco, "normalmente" rechaza todas las propuestas que recibe porque le ponen muy "nervioso" y lo pasa "muy mal", en esta ocasión no fue así. "Cuando me llamó, me dio vergüenza decir que no", ha confesado.

Aun así, el de Badalona tenía ganas de que tuviese lugar el evento. "Era como que no había vida antes del lunes". De esta forma, después de este paréntesis, Jorge Javier ha vuelto a la rutina que le ha acompañado en los últimos meses. "Vuelvo a mi escondrijo, vuelvo a mi nada, que me encanta".

Del mismo modo que sucedió en la presentación -en la que hubo, entre otras cosas, chascarrillos sobre Ana Rosa y su extinta etapa en Telecinco-, el presentador no ha dudado en definir Sánchez como "un buen resiliente", una cualidad que bien podría ayudarle a ganar un reality como Supervivientes.

No obstante, él mismo desmintió que, más allá de su afinidad, hubiese una relación de amistad. "Hay muchísima gente que cree que nos vemos cada fin de semana, que pasamos las vacaciones juntos, que soy casi su consejero áulico... Él entró por teléfono en Sálvame en 2014 y yo vi en persona por primera vez a Pedro Sánchez el pasado martes", reconoció Jorge Javier durante el evento.

Y es que Jorge Javier está enfocado en sus nuevos proyectos, así como en su carrera en el teatro. Por lo que, por el momento, ni se plantea introducirse en la vida política. "No me voy a dedicar a la política porque me parece un mundo todavía más duro que la televisión", ha zanjado.