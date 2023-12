María Patiño responde a Paz Padilla tras sus críticas a 'Sálvame': "Detesto su hipocresía y su ausencia de generosidad"

"Me despidieron por la cultura de la cancelación, o estás con ellos o estás contra ellos", sentenció la pasada semana Paz Padilla, en referencia a Sálvame. Ante estas, y otras, duras declaraciones, María Patiño no ha querido quedarse callada y ha respondido a la que fuera su compañera.

La periodista ha utilizado sus stories de Instagram para contestar a la humorista, que fue presentadora del programa del corazón hasta que lo abandonó abruptamente en marzo de 2022 tras una pelea con Belén Esteban.

"Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a los productores que me han contratado", ha escrito la todavía presentadora de Socialité. "Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen. Amo el periodismo, no reniego de la prensa".

"Detesto la hipocresía y, sobre todo, la ausencia de generosidad de Paz Padilla que, aún siendo compañera, cuando me pidió ayuda, estuve", ha asegurado María Patiño.

Estas palabras llegan después de que la cómica concediera una entrevista en el pódcast Lo que tú digas y asegurara que Sálvame, con la edición de su famoso vídeo del "oritrón", dio a entender que era antivacunas, aunque ella defiende que tiene "todas las vacunas puestas".

"Era un tema muy serio. Me pasó factura, luego el tiempo puso las cosas en su lugar", añadió, en referencia al despido de Mediaset que terminó por declararse nulo en el juzgado y fue readmitida.

"Yo no puedo culpar al público de lo que quiera ver. Pido perdón si alguna vez hice daño. Yo estaba muy incómoda, no iba con mi filosofía", opinó. "Yo le decía a los directores: 'Por favor, ¿no te da pena verla llorar?'. Y me decían: '¡Anda ya!'".

"No es bonito ir a un trabajo y no contarle a tus compañeros que tu marido se está muriendo, por protegerlo a él. No de ellos, de todo", aseguró.