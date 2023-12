Terelu Campos enseña su árbol de Navidad y rinde homenaje a su madre, María Teresa Campos, poco después de su muerte

Estas navidades van a ser las más complicadas para Terelu Campos. Después de la muerte de su madre, María Teresa Campos, el pasado 5 de septiembre, la colaboradora de televisión afronta las fiestas más complicadas de su vida. No obstante, está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con las tradiciones.

Terelu ha aprovechado estos días de fiesta para sacar los adornos de Navidad y montar el árbol en el salón de su casa. De hecho, se ha sentido tan emocionada y orgullosa del resultado que lo ha querido enseñar a todos sus seguidores.

La colaboradora no puede estar más feliz de haberse animado a decorar su casa de Navidad. "Aquí estoy con mi árbol de Navidad. Es un año complicado, pero sabía que debía ponerlo por ella porque a ella le gustaba la Navidad. Os agradezco que me hayáis forzado un poquito a no dejar de poner esta maravilla de árbol. Gracias", ha dicho Terelu en una publicación que ha colgado en sus redes sociales.

Este año ha sido todo un logro para la presentadora decorar su casa de Navidad. Estas fechas, que son muy familiares, van a ser difíciles para ella y también para su hermana Carmen Borrego. Las mismas, siempre han estado acompañadas de su madre, quien tal y como ella misma cuenta en el vídeo, adoraba celebrar la Navidad acompañada de sus seres queridos.

Al árbol no le falta detalle alguno y está cargado de adornos de todo tipo. Terelu Campos siempre acostumbra a tener la casa repleta de numerosos detalles. Y, en esta ocasión, no podía ser diferente. El árbol no solo tiene hojas verdes de pino, sino ramas de otros tipos de árbol que le dan un toque de originalidad. Además, las bolas que ha elegido también son de diferentes tamaños y modelos, algo que le da más alegría a su salón.

Los comentarios de apoyo en su publicación no han tardado en llegar. "Esta Navidad será diferente y muy difícil sin ella, pero desde arriba os estará acompañando. ¡Un beso guapa!", "Todas hemos perdido a la nuestra, pero Terelu en la vida hay que seguir disfrutando todo lo que podamos. Un besazo", "Ella estará encantadísima de que lo hayas puesto Terelu. Cuanto os quiso y cuánto os lo demostró. ¡Qué madre tan maravillosa debió de ser!", son tan solo algunos de los comentarios que ha recibido.