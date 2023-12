Waves Socks, los calcetines solidarios para estas Navidades diseñados por niños con trastornos neurológicos

En esta temporada de Navidad, la búsqueda del regalo ideal que combine estilo y utilidad llega a su fin con la última tendencia en moda: ¡los calcetines de moda Waves Socks!

Waves Socks es una empresa 100% de la Fundación Querer y una marca de calcetines 100% solidarios diseñados por niños con problemas neurológicos, nacida como parte del proyecto solidario en el Colegio de Celia y Pepe.

Este proyecto, denominado 'Empresa de Talentos', ofrece a los niños la oportunidad de desarrollar habilidades empresariales y creativas a través de la creación y gestión de una marca de moda. A lo largo del curso, los niños adquieren habilidades clave como creatividad, pensamiento crítico, habilidades de comunicación, investigación, diseño, habilidades financieras básicas, trabajo en equipo, autoconfianza, presentación, planificación y organización, emprendimiento y responsabilidad.

Campaña de Navidad de Waves Socks Fundación Querer

Por ello, el programa 'Empresa de Talentos' no solo se centra en la creación de una marca de calcetines, sino también en el desarrollo integral de habilidades transferibles a diversas áreas de la vida. En este caso, en forma de calcetines. "Unos accesorios versátiles que no solo mantienen los pies calientes, sino que también añaden un toque de elegancia y personalidad a cualquier look", explican desde Waves Socks.

"Ya no son solo prendas funcionales, los calcetines de moda se han convertido en una declaración de estilo por derecho propio. Todos los patrones, todos los colores, todos los temas, la gama de opciones disponibles garantiza que haya algo para todos. ¿Buscas el regalo perfecto para un ser querido o un amigo? Los calcetines de moda Waves Socks son la respuesta, sin importar la edad o el género", asegura Eva Revuelta, responsable del proyecto.

Un alumno de 'Empresa de Talentos' ultima su diseño de Waves Socks Fundación Querer

Waves Socks, el regalo de estas Navidades

El pasado mes de octubre, Waves Socks ganó, a nivel nacional, el premio a mejor proyecto de moda solidaria otorgado por la Asociación de Nuevos y Jóvenes diseñadores Españoles (ANDE). Un espaldarazo para esta marca solidaria. José María Álvarez-Pallete , presidente de Telefónica, o Sonsoles Ónega, actual Premio Planeta, ya se han dejado ver con estos calcetines. Preguntamos a la marca los motivos por lo que consideran que Waves Socks se pueden convertir en uno de los imprescindibles de estas Navidades debajo del árbol. Ahí van sus motivos:

Álvarez-Pallete con el modelo ‘Be Sweet‘, by Pepe, de Waves Socks Fundación Querer

Estilo Único: Con una amplia variedad de diseños y patrones, los calcetines Waves Socks permiten expresar la personalidad y el estilo individual de cada persona. Desde estilos clásicos hasta opciones más atrevidas, hay algo para todos los gustos.

Comodidad Inigualable: Fabricados con materiales de alta calidad, estos calcetines no solo son visualmente atractivos, sino que también ofrecen una comodidad excepcional. Desde largas jornadas laborales hasta acogedores días festivos en casa, los calcetines Waves Socks son la elección perfecta para cualquier ocasión.

Regalo para Todos: Ya sea para amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso para uno mismo, los calcetines Waves Socks son un regalo universal que se adapta a cualquier relación y ocasión. Su versatilidad y practicidad los convierten en una opción ideal para la temporada de regalos.

Eco-Amigables: Al elegir calcetines Waves Socks, no solo estás regalando estilo y solidaridad, sino también apoyando prácticas respetuosas con el medio ambiente.

"Este año, olvídate de los regalos comunes y da un paso más allá con los calcetines Waves Socks. Regala moda y solidaridad a partes iguales", animan desde la dirección de la marca, que siempre mantiene en el horizonte el aspecto solidario del proyecto.

"Waves Socks se enorgullece de ofrecer una amplia selección de calcetines 100% solidarios. Son un compromiso con la sociedad, la calidad y la innovación. Waves Socks es la elección perfecta para aquellos que buscan regalos únicos y de moda esta Navidad", afirma Eva Revuelta, responsable del proyecto.