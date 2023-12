Tu horóscopo diario: lunes 11 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 11 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana comenzará de forma afortunada y fructífera en lo que se refiere a los asuntos laborales y mundanos. Además, te vas a sentir muy inspirado y estarás acertado en tus decisiones, que en muchos casos obedecerás más a la intuición que a las cavilaciones racionales. Suerte en viajes y relaciones con el extranjero.

Tauro

Esta nueva semana te planteará un desafío porque siempre eres enormemente prudente y sensato a la hora de afrontar toda clase de riesgos, sin embargo, ahora el destino te obligará a abandonar esa prudencia y jugártelo todo a una carta. Pero no te preocupes porque ahora Júpiter te protege y al final todo va a salir bien.

Géminis

En esta nueva semana que comienza debes superar la inestabilidad y los temores para confiar más en ti mismo y dejar que el destino te lleve por el camino correcto. Normalmente, tu éxito es el resultado de tu gran inteligencia y tus cavilaciones, pero en estos momentos debes dejar que tu intuición te marque el sendero.

Cáncer

En esta semana que ahora inicias debes tener mucho cuidado con tus enemigos solapados que te asechan, y también con las personas que te envidian, que tampoco te dan la cara, pero maniobran contra ti a tus espaldas. No bajes la guardia ni cuentes tus secretos e intimidades, no muestres tu vulnerabilidad en tu entorno.

Leo

Tú eres siempre muy individualista y te gusta ser, en todo momento, quien toma las decisiones. Sin embargo, en esta semana que hoy comienza vas a tener que aprender a contar con los demás y a negociar un poco más. Necesitarás el apoyo de los otros para que las iniciativas que estás a punto de tomar puedan salir adelante.

Virgo

Comienza una semana que será para ti tan importante como exitosa en los asuntos de trabajo o finanzas. Estarías a punto de recoger el fruto de todo lo que has ido sembrando a lo largo de semanas o meses anteriores, y si pones todo lo necesario de tu parte, el año acabará bastante bien para ti, pero no te enredes en minucias.

Libra

La influencia armónica y favorable de tu planeta regente Venus te traerá suerte y favorecerá las realizaciones en esta semana que ahora empiezas, también te ayudará a alcanzar acuerdos y pactos con una relativa facilidad, o a librarte de obstáculos y de enemigos que te estaban complicando la vida. Favorece asuntos económicos.

Escorpio

No te pierdas en luchas estériles o que no te llevan a ningún camino positivo. Tendrás un comienzo de semana algo crispado, pero el verdadero problema es que tú tienes que llegar a tocar fondo para poder darte cuenta de que el camino que sigues no es el acertado. Por fortuna los planetas te favorecen y pronto vas a rectificar.

Sagitario

Comienzas otra semana bajo la protección del Sol, que transita por tu signo, y que en este caso te ayudará a que tengas logros y excelentes inspiraciones en el terreno económico u otras cosas que indirectamente van a afectar a tu economía o solidez en el ámbito financiero. Además, por el camino te llegarán ayudas inesperadas.

Capricornio

Comienzas una nueva semana que tendrá un balance de éxitos en el terreno laboral y material, a pesar de que tendrás muchas luchas y tensiones por el camino, pero también vas a recibir más ayuda de la que te esperas. Lo importante es que confíes en ti mismo y seas un poco más optimista de lo que sueles ser de forma habitual.

Acuario

De nuevo vuelves al trabajo con gran energía y dispuesto a desplegar una inusual actividad, como si algo en ti interior te dijera que se acercan cosas muy buenas a tu vida, por ello merece la pena luchar y afrontar toda clase de riesgos. Todo esto te será de gran ayuda para comenzar la semana motivado y te llevará al éxito deseado.

Piscis

Tienes la sensación de que todos tus grandes trabajos y sacrificios no dan el fruto que se merecerían, o en su caso, sí que lo dan, pero luego son otros quienes lo recogen y no tú. Hoy comenzarás la semana con esa mentalidad pesimista, pero poco a poco se te irá pasando y hallarás nuevas motivaciones para seguir adelante.