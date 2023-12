Julio Iglesias reaparece tras semanas de silencio y especulaciones: "Me he emocionado mucho"

Después de ser el único artista que figura en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos de 2023, donde Amancio Ortega repite en el primer puesto, de las noticias acerca del futuro en la música de su hijo Enrique y de las especulaciones sobre su estado de salud, Julio Iglesias ha reaparecido en Instagram, donde se ha mostrado muy emocionado.

El veterano cantante le ha dedicado un post a su perro, ya fallecido, y recuerda una época en la que grababa canciones en cinco idiomas distintos.

"Dando vueltas a la vida y a la época en que grababa mis álbumes en 5 diferentes idiomas y me volvía casi loco, la gran suerte era que siempre estuve rodeado de grandes poetas en Brasil, Italia, Francia, Inglaterra, Portugal y también en Alemania. Poetas que de una manera muy personal, hicieron mejores todas las canciones que escribí con Ramón Arcusa con Rafael Ferro y las que escribí yo solo", ha escrito el artista español, antes de dar el porqué del vídeo que publica.

"Repasando un poco esos años llenos de emociones, me encuentro con este vídeo que ni me acordaba, y que tiene la anécdota de haberse grabado en mi casa de Miami, pero lo que es especial es que al final descubro a mi queridísimo perro Hey, compañero inseparable durante muchos años de mi vida, debería tener en este vídeo como 5 o 6 meses, y cuando lo he visto me he emocionado mucho, fue mi perro más querido", ha recordado.

Además, el cantante ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los seguidores y fans que siempre le han mostrado su apoyo: "Instagram me sirve para estar en contacto con vosotros y vosotras, y que sintáis el agradecimiento que perdura por cincuenta y tantos años en mi vida para siempre. Por Ela es la versión en Portugués de mi querido amigo Fernando Adour", ha terminado.