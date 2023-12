Una cámara de vigilancia capta cómo una mujer prende fuego a su marido por celos

Conmoción en Brasil por un suceso ocurrido en Río de Janeiro: una mujer acabó con la vida de su marido tras prenderle fuego, una escena que fue captada por las cámaras de vigilancia del lugar donde se produjeron los hechos.

Tal y como recoge el Mirror, los hechos ocurrieron en un local comercial en Río de Janeiro, cuando Ana María Paixao roció con una sustancia inflamable a André Luiz de Amorim Chapeta, de 50 años y le prendió fuego.

La policía confirmó que la ira de la mujer se debió a "celos", pero fue liberada horas después de su arresto porque un tribunal aún no se había pronunciado sobre una solicitud policial para su prisión preventiva.

El hombre fue ingresado en el Hospital Getulio Vargas de la capital carioca con quemaduras de primer grado en más del 90% del cuerpo, pero falleció a los cuatro días a causa de sus heridas.

La mujer alegó que lo hizo en defensa propia, pero las imágenes lo desmienten: "La imagen muestra a la víctima sentada en una silla. Ella llega, fríamente, arroja el líquido y le prende fuego. Ella no se encontraba en ese momento en una situación vulnerable, no se encontraba en una situación en la que fuera a ser atacada de manera inminente. Al contrario, como dije, él estaba sentado y no representaba ningún riesgo para su integridad física en ese momento", dijo Flavio Ferreira, jefe de policía.

La investigación, inicialmente categorizada como un intento de homicidio, ahora se dice que ha sido reclasificada como un "asesinato por medios crueles", que está tipificado en la ley brasileña.