Tras su acercamiento con Luitingo en GH VIP y después de su expulsión, todo el mundo esperaba que Jessica Bueno revelara lo que había hablado con su novio, Pablo Marqués. Sin embargo, se negó a hacerlo tanto en el debate del domingo como en la gala de este jueves. Por ello, ha sido él quien ha querido contarlo todo, llevándole la contraria a su ya expareja.

"Después de una semana de desconexión completa, vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y, además, no quería. Ahora sí quiero", comienza diciendo en sus stories de Instagram.

"Cuando salió Jessica, ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella", revela en su comunicado. "Confirmo que he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo este tiempo. A partir de ahí puedo hacer lo que me apetezca con mi vida".

"El domingo por la tarde vi a Jessica en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido. (Otra mentira) Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos", añade. Se desconoce a qué se refiere, si a que no es cierto lo que ella cuenta públicamente sobre sus sentimientos hacia Luitingo o si no es verdad todo lo que ella dijo en plató sobre su ya extinta relación.

"No voy a decir nada más al respecto. Solo pido que me dejen hacer mi vida, ya que no quiero saber nada de tele ni de esos dos meses y medio del pasado. Por favor, respetadme. Mi vida está mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar", concluye.

Jessica Bueno fue expulsada de GH VIP el pasado jueves y fue el domingo cuando Ion Aramendi le preguntó por Pablo Marqués. Entonces, la modelo aseguró que no quería hablar de ello, porque él es anónimo y no es quien ha entrado en el concurso.

Lo mismo repitió este jueves con Marta Flich, momento en el que los colaboradores consideraron que veían en sus ojos lo que ella no quería contar: que había roto con él y que tenía sentimientos con Luitingo, con el que siempre ha sostenido que tenía solo una amistad.

La versión de Jessica, que confiesa su "confusión"

Apenas media hora después del comunicado de Pablo Marqués, Jessica Bueno publica el suyo propio en redes: "Me veo obligada a dar explicaciones sobre algo que no quería por respetar la intimidad de Pablo y la mía, pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad".

Al día siguiente de salir de la casa de Guadalix expresé a Pablo mi confusión y caos mental", confiesa la exconcursante de GH VIP, por lo que parece que, de este modo, sí confirma que no tiene claros sus sentimientos. "Le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos".

"El domingo nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta. Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo, por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató", añade. "Y no, no hay terceras personas".