Premios Nobel 2023: la lista completa de los galardonados

Cada año desde 1901 se otorgan seis galardones de reputación inigualable: Los Premios Nobel, que reconocen la contribución innovadora de un individuo u organización en un sector específico: medicina, física, química, economía, literatura y trabajo por la paz. Este año, la elección fue particularmente difícil, con 351 candidatos, convirtiéndose en la segunda edición con el mayor número de nominados de la historia.

La entrega de premios tendrá lugar este domingo 10 de diciembre, en Estocolmo (Suecia) en el Konserthuset Stockholm (sala de conciertos). Allí, el rey de Suecia hará entrega de los galardones para dar paso al discurso de cada uno de ellos. Mientras tanto, en Oslo (Noruega) se hará entrega del Premio Nobel de la Paz, como viene siendo tradición desde su inauguración.

Los seis galardonados

Más allá del reconocimiento que supone recibir un Premio Nobel, los galardonados recibirán una dotación de 11 millones de coronas suecas -unos 950.000 euros-. Estos son los elegidos de este 2023:

PREMIO NOBEL DE LITERATURA | Jon Fosse

Jon Fosse, ganador del Premio Nobel de Literatura 2023 Europa Press

Este escritor noruego ha sido elegido como ganador del Premio Nobel de Literatura 2023 "por sus innovadoras obras de teatro y su prosa, que dan voz a lo inefable". Y es que su particular estilo ha llegado a conocerse como 'minimalismo de Fosse'. Su principal traductora al español, Cristina Gómez-Baggethun, describía así su manera de trabajar, "no suele usar puntos, solo comas, tampoco se ven demasiadas mayúsculas, los diálogos no se señalan con guiones..."

PREMIO NOBEL DE LA PAZ | Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023 Carlos Gámez

El Comité Nobel noruego ha concedido el Premio Nobel de la Paz de 2023 a Narges Mohammadi "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos". Esta activista iraní trabaja como vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, es licenciada en física, ingeniera y periodista de profesión.

PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA | Claudia Goldin

Claudia Goldin, ganadora del premio Nobel de Economía 2023. TWITTER

La Academia Sueca de Ciencias Económicas ha concedido a Claudia Goldin el premio Nobel de Economía 2023, convirtiéndola en la tercera mujer en ganar este Nobel. El galardón ha reconocido su avance en "nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”.

PREMIO NOBEL DE QUÍMICA | Moungi Bawendi, Louis Brus y Alexei Ekimov

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus yAlexey Ekimov Premios Nobel de Química 2023. FREDRIK SANDBERG /Getty Images

Son tres, un francés, Moungi Bawendi, un estadounidense, Louis Brus y un ruso, Alexei Ekimov, y han sido galardonados con el Premio Nobel de Química 2023 por la Real Academia Sueca de las Ciencias, por su descubrimiento y desarrollo de los puntos cuánticos, que han revolucionado las teles en color y son prometedores contra el cáncer.

PREMIO NOBEL DE MEDICINA | Katalin Karikó y Drew Weissman

Katalin Kariko y Drew Weissman, galardonados con el Nobel de Medicina 2023. AFP via Getty Images

Son conocidos como 'los padres de la vacuna del Covid'. Sus nombres son Katalin Karikó y Drew Weissman y han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2023. Ambos lograron comprender cómo modificar el ARNm para convertirlo en una terapia eficaz que garantiza una tecnología clave para desarrollar rápidamente vacunas en plena pandemia mundial de Covid-19.

PREMIO NOBEL DE FÍSICA | Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier

Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier Premio Nobel de física. FREDRIK SANDBERG /Getty Images

La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha concedido el galardón a los físicos franceses Anne L’Huillier y Pierre Agostini y al húngaro Ferenc Krausz, responsables de nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de los átomos. Según el jurado, ellos son responsables de una nueva manera de crear pulsos de luz extremadamente cortos, que podrían servir para fotografiar los fugaces procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energías.