El "hombre más guapo de Italia" lo deja todo por la vida sacerdotal

Edoardo Santini saltaba a los tabloides italianos en 2019, cuando sus conciudadanos le nombraban el hombre más guapo de Italia, aunque es ahora, en 2023, cuando ha encontrado su verdadera vocación. El joven ha aprovechado su 21 cumpleaños, que fue hace un par de semanas, para anunciar que dejará las pasarelas y sesiones de fotografía para convertirse en sacerdote.

"A pocos les había contado el verdadero motivo de mi mudanza: necesitaba un tiempo que fuera exclusivamente para mí", confiesa el joven en su cuenta de Instagram. En esta misma publicación, Santini revela que ya está en la preparatoria para su posterior ingreso en el seminario.

Santini, que además de modelo ha trabajado como actor, bailarín y ha sido nadador, habla de su recorrido en un vídeo sincero. "En los últimos años he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes que, al mostrarme lo que significa ser iglesia, me han dado la fuerza para investigar esta pregunta que llevo conmigo desde pequeño, pero que el miedo impedía que explorara en profundidad", afirma.

En sus publicaciones en redes, el joven ya venía dando muestra de sentirse inquieto con su vida. "Puedo ser tanto mi mejor amigo como mi peor enemigo. Sufro una lucha entre querer vivir la vida ligeramente, superficialmente, y querer vivirla de una manera más profunda. Esta lucha se ha calmado; a veces ruge y regresa, pero cuánto he cambiado en los últimos años", apunta en otra de sus publicaciones.

El joven cuenta que el año pasado vivió con dos sacerdotes y "fue la experiencia más hermosa de mi vida, una experiencia que me permitió encontrar hermanos y en la vida cotidiana llegó esa respuesta que estaba esperando".

"Me había construido más muros de los que realmente existían. Hay quienes hablan a mis espaldas, incluso en mi propia familia, pero también hay quienes me apoyan, creyentes y no creyentes'', cuenta Santini, que también explica que vivirá la transición de manera paulatina, dejando de lado su carrera como modelo para centrarse en sus estudios religiosos.