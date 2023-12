La factura de las luces de Navidad en España: de los 8 euros por habitante en Vigo... a los cero que invierte Bilbao

Las luces de Navidad se han convertido, en los últimos años, en la atracción turística por excelencia y los alcaldes lo saben. En algunas de las principales ciudades de España los presupuestos millonarios son casi tan gruesos como los kilómetros de cadenas de led que inundan las calles y plazas. En total, 33 de las principales ciudades de España gastan 11.931.467 millones de euros en iluminación. Los árboles ahora son un objeto con el que algunos echan un pulso y tratan de batir récords, mientras que los espectáculos alrededor del momento del encendido de las esperadas luces aglutinan a cantantes famosos, performance e incluso kilos y kilos de nieve artificial. La locura led ha llegado a España y en el horizonte, un epicentro y un precursor: Vigo y su regidor, Abel Caballero.

La ciudad gallega ha contado este año con un presupuesto de 2,37 millones de euros, de los más altos de España. A Vigo solo le supera Madrid, que en esta campaña ha presupuestado sus adornos luminosos en 4,3 millones. Con una nueva atracción, una estrella de casi 20 metros de altura que corona un árbol también colosal de 65 metros, Caballero ha vuelto a prender la mecha turística en su urbe, donde, además, el visitante puede disfrutar de 11,5 millones de luces led repartidas por 450 calles, el mayor número por encima de cualquier población española. Este despliegue de medios le costará a cada ciudadano 7,9 euros. En esto, Vigo también bate récord, con alrededor de 300.809 habitantes, su presupuesto por habitante es el mayor, con mucha diferencia, de cualquier ciudad de España.

"Good night everybody around the world, bienvenidos a la Puerta del Sol de Vigo", gritó Caballero antes de pulsar el botón de encendido el pasado 19 de noviembre ante la atenta mirada de millones de personas. El socialista dio la bienvenida a la Navidad "a todo el mundo", como hace cada año. Pero en el paraíso navideño del socialista también hay problemas. 1.500 vecinos, desesperados por las masificaciones y el ruido navideño (se instalan más de 400 altavoces por el centro de Vigo) han decidido recoger firmas en change.org para que el Ayuntamiento no concentre todo en tan poco espacio.

Detrás de Vigo, Oviedo y Santa Cruz de Tenerife son las dos ciudades que más dinero por habitante gastan: 5,87 euros y 5,72 respectivamente. Datos más que curiosos partiendo de la base de que Oviedo, por ejemplo, tan solo cuenta con 221.152 ciudadanos. Su presupuesto de este año de 1,3 millones de euros se debe, entre otras cosas, al alquiler de una veintena de máquinas para generar nieve durante el acto de encendido de luces. "Queremos hacer de Oviedo un referente en el norte", dijo su primer edil, Alfredo Canteli. El Gobierno municipal ha destinado 500.000 euros más que en 2022 a mejorar las luces de Navidad y el casco urbano ha pasado de 148 calles iluminadas a 185.

En Santa Cruz de Tenerife, donde el contante ha sido de 1,2 millones, se han instalado más de dos millones de bombillas led. Además, la decoración se completa con 108.760 metros de guirnaldas, 1.356 motivos navideños y 62 elementos de suelo, repartidos por los cinco distritos. Entre ellos, dos túneles de 90 metros cada uno, con 5.000 metros de guirnaldas y 120.000 bombillas.

En Bilbao, a cero euros

Estos datos chocan de pleno con el de otra ciudad del norte de España: Bilbao. En la urbe no falta la iluminación navideña, pero la misma ya es propiedad del Ayuntamiento, por lo que el coste es cero. Tan solo se destinarán algo más de 2.000 euros para gastos de luz. "Los elementos pertenecen al Ayuntamiento, todos, salvo los de las asociaciones de comerciantes. La instalación del alumbrado, su mantenimiento y retirada no supone un coste adicional, ya que la prestación se encuentra dentro del canon del contrato de alumbrado público", especifican a 20Minutos desde el Consistorio bilbaíno.

Por detrás de Bilbao, Castellón es otra de las ciudades que reciclan sus luces de Navidad, incluso las utilizan para otros festejos. Este año, el presupuesto de alumbrado navideño asciende a 37.808 euros, unos 0,06 euros por ciudadano.

Madrid y Barcelona, en la media

Las ciudades más importantes del país, Madrid y Barcelona, se sitúan en la media de gasto por ciudadano a la hora de decorar las calles para las fiestas. En la capital, el contante supone 1,28 euros por ciudadano, mientras que en la ciudad condal, con un presupuesto de 1,9 millones, será de 1,15 por habitante.

Madrid, con más de 4 millones de presupuesto, es la ciudad por excelencia para acudir durante los días festivos a pasear por la Gran Vía, la Puerta del Sol y la famosa Calle Preciados y disfrutar de su ambientes y su alumbrado. Este año, el Ayuntamiento ha hecho algunos cambios en sus luces y cuentan con 6.600 cadenetas luminosas, 155 cerezos y 12 grandes abetos artificiales, repartidos por diferentes emplazamientos de la capital.

Ahora, el tradicional abeto natural que se ubicaba en la Plaza de España, que le daba un aire a lo Central Park, ha desaparecido por las quejas de algunos ciudadanos y la típica bola del edificio Metrópoli se encuentra en el paseo que une esta plaza con el Palacio Real. "Desde el primer momento que pongan un pie en Madrid- los turistas- , van a sentirse madrileños", dijo el alcalde, José Luis Martínez Almeida, durante el encendido de las luces, en el que hubo una actuación de Ana Guerra y la presencia de actores famosos.

En Barcelona, por su parte, los casi dos millones de euros que ha invertido el Ayuntamiento se han destinado a El universo de la luz, un espectáculo de mapping en la famosa Casa Batlló, o en las luces inspiradas en el manga del paseo de Sant Joan, que cuenta con decoración por primera vez. "104 kilómetros de vías públicas que se unen simbólicamente a la iluminación de las Torres de los Evangelistas de la Sagrada Familia, inauguradas hace apenas unas semanas", han destacado desde la corporación local. Según un ranquin realizado por la web holidayguru.es, la ciudad condal es la cuarta mejor de España para disfrutar del espectáculo luminoso según los viajeros, por detrás de Madrid, Málaga y Vigo, respectivamente.

Las luces manga del paseo de Sant Joan, en Barcelona. Europa Press

Málaga y su calle Larios

Lo de Málaga y su espectáculo de luz y sonido en la calle Larios viene de lejos, de mucho más lejos que la espectacularidad de Vigo. La ciudad andaluza, con 1,4 millones de presupuesto, 0,79 euros por ciudadano, ha instalado 2,2 millones de puntos de luz led repartidos en medio millar de calles, plazas y glorietas. Un total de 80 de esas calles están en las zonas emblemáticas. Además, hay espectáculos de proyecciones arquitectónicas o vídeo mapping en la Torre Mocha de la catedral.

"Málaga es campeona en muchas cosas, en esta lo viene siendo desde hace muchos años", subrayaba el alcalde, Francisco de la Torre, durante el encendido de la decoración, en el que estuvo la cantante Luz Casal. Así, la emblemática calle Larios está decorada con 16 ángeles de cuatro metros de altura que están sustentados en 32 columnas laterales decoradas con lentejuelas doradas y de cristales. Excepto en la calle Larios, donde se hace un espectáculo con música tres veces al día, toda la decoración luminosa del centro histórico se estrena este año.

El árbol más grande del Universo... o no

A todas estas ciudades emblema de la Navidad les ha salido competencia. Ya en el mes de septiembre, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, lanzaba un órdago al primer edil de Vigo y la retaba. "Tendremos el árbol de Navidad más grande de España y del Universo", dijo entonces, e invitaba a Caballero a acudir de visita a disfrutarlo. Y lo cumplió, casi. La localidad catalana, con 215.349 habitantes, ha destinados 380.000 euros a decorar sus calles, 1,7 por ciudadano. El abeto, finalmente, mide 40 metros de altura y 15 de diámetro, como un edificio de 13 plantas, y cuenta con 82.000 luces led. También fue el que antes se encendió: el 18 de noviembre.

El árbol de Navidad de Cartes, Cantabria, es el más alto de España. Europa Press

"Badalona será un referente de la Navidad", señaló Albiol, pero no contaba con que no solo Vigo le haría la competencia, un pueblo cántabro de menos de 6.000 habitantes se ha llevado el gato al agua con el récord del árbol más grande de España. Cartes instalaba este pasado miércoles su abeto de 65 metros, 40 toneladas de metal y 24.000 metros de luces blancas. Además, low cost, ya que solo ha costado unos 15.000 euros. El truco: está construido con andamios. "Bajo esa estructura está nuestro patrimonio, cultura y ADN cartiego”, reivindicó el alcalde, Agustín Molleda, que ha coronado a su municipio como el ganador en árboles gigantes.

Hasta ahora, Granada reinaba. Con un presupuesto de 376.608 euros, el árbol que instala un centro comercial de la ciudad tiene 57 metros, 573.000 puntos de luz y 2.600 metros de hilo luminoso led.