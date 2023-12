Maya Pixelskaya revela el motivo de salud por el que lleva tiempo sin aparecer en 'Zapeando': "De momento estoy de baja"

Hace ya más de dos semanas que Maya Pixelskaya lleva ausente de Zapeando, al igual que de otros programas que presenta, como Conexión PlayStation Show, en Twitch. Pero ella misma ha aclarado, con su humor habitual, que no es porque la hayan despedido, sino porque se ha sometido a una operación que la mantiene de baja.

"No os preocupéis; tocaba pasar por quirófano para cambiar un disco intervertebral y con suerte por fin dejar de ser una de las muchas personas que viven con dolor a diario", explicó en su día en un post de Instagram en el que enseñó fotos desde el hospital.

"Ahora estoy recuperándome poquito a poquito, así que no nos veremos mucho en las pantallas, pero volveré a estar algo más activa por aquí", aseguró. "Y si habéis pasado por algo parecido, agradezco consejos, porque lo de sentirse tan floja y dependiente es una movida".

La presentadora, experta en videojuegos, lleva tiempo publicando stories para actualizar su evolución, pero no ha sido hasta hace poco cuando también informó a sus seguidores de Twitter de qué le había pasado: "Creo que por aquí no dije nada".

"Hay gente que piensa que me han echado de la tele y de Twitch", se rio. "Hace dos semanas me operaron de una hernia discal cervical y de momento estoy de baja".

"Quiero decir, igual acaba la baja y me echan, pero si por ahora no me veis es por eso", bromeó Maya Pixelskaya.