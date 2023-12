El torero Manuel Escribano, sobre la 'no boda' de su amigo Juan Ortega: "Yo no hubiese sido capaz, pero sus motivos tendrá"

La 'espantá' de Juan Ortega en su boda está dando mucho que hablar. El torero informó a su pareja de 10 años, Carmen Otte, de que no iba a acudir a la parroquia para el enlace apenas media hora de la ceremonia, por lo que este gesto no ha pasado desapercibido para nadie, ni siquiera para sus amigos.

Es el caso de Manuel Escribano, su compañero de profesión, que, aunque no estuvo invitado a la celebración, ha salido en defensa de su amigo. "No sé los motivos que habrá tenido. También hay que echarle valor para hacer eso, ¿no? Yo no hubiese sido capaz", declara a Europa Press.

"Sus motivos tendrá y Dios quiera que sea para bien para todos. Al final seguro que en un futuro sale bien para los dos, tanto para él como para su pareja", añade el torero.

"Al final es la felicidad de cada uno. Si lo que uno hace no conlleva la felicidad de todos, pues es mejor pararse, apartarlo a un lado y seguir, ¿no? Que al final es como se consigue la estabilidad y la felicidad de alguien", concluye Manuel Escribano.

Lo cierto es que una fuente cercana al 'novio a la fuga' aseguró a 20minutos que Juan Ortega tomó esta decisión "porque no quería que su novia diera el paso de casarse y luego fuera todavía más doloroso".

"La quiere, la ha querido y la querrá, sus sentimientos nunca han sido falsos", añadió. Lo cierto es que sus allegados sostienen que llevaba tiempo pensando en posponer el enlace y tenía muchas dudas.