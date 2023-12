El actor Mark Sheppard sufre seis infartos en un día: "Mis posibilidades de vivir eran nulas"

El actor Mark Sheppard, conocido por protagonizar la serie de HBO Max Supernatural, ha sufrido seis infartos masivos en tan solo 24 horas. Así lo ha contado él mismo en sus redes sociales, donde además ha detallado que ha tenido que ser resucitado en cuatro ocasiones. "Mis posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas", ha escrito en Instagram.

El intérprete de 59 años ha colgado una foto en la que se le puede ver ingresado en el hospital tras pasar un momento de lo más complicado y no ha dudado en relatar el suceso.

"¡No vas a creer esto! Ayer estaba a punto de salir para ir a una cita cuando me derrumbé en mi cocina", comienza. "Seis ataques cardíacos masivos después y tras ser resucitado cuatro veces, tenía un bloqueo del 100% en mi arteria descendente anterior izquierda", agrega.

El actor, además, agradece la labor de los sanitarios que le atendieron. "Si no fuera por mi esposa y el increíble personal del Hospital St Joseph's, no estaría escribiendo esto", señala. "Mis posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Me siento genial", termina.