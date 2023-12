Una apuesta por el ahorro para preparar la jubilación

La jubilación marca un punto de inflexión en la vida de las personas. El descanso llega tras años de trabajo y dedicación, pero para poder disfrutar del retiro plenamente y mantener el mismo nivel de vida que estando en activo es necesario prepararse previamente. El ahorro supone una parte esencial de ese planeamiento, sobre el que puso el foco un foro organizado por 20minutos y patrocinado por Nationale-Nederlanden bajo el título Planificación financiera: asegurando un futuro estable en la jubilación.

Joaquín Hidalgo, responsable de productos de ahorro e inversión de Nationale-Nederlanden; Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, y Javier Santacruz, investigador del Instituto Español de Analistas, participaron en una mesa redonda moderada por Paco Pelayo, redactor de 20minutos, en la que coincidieron en remarcar la importancia del ahorro para asegurar un complemento a la pensión con el que poder subsistir de forma sosegada sin estrecheces una vez finalizada la vida laboral.

"El sistema de pensiones se encuentra en estado crítico y va camino de agravarse todavía más la situación", advirtió González, recordando que el aumento de la esperanza de vida, la llegada de la generación del 'baby boom' a la edad de jubilación y el disfrute de pensiones cada vez más altas han redoblado la presión sobre la hucha pública. "Lo que se ha producido en estos últimos años es una aceleración del gasto en pensiones por medidas específicas tomadas por los Gobiernos", reflexionó Santacruz, al mismo tiempo que el profesor de ICADE apuntó a que "no podemos seguir sometiendo la carga de la financiación del retiro a los presupuestos públicos porque tenemos también un creciente gasto en materia de salud y de dependencia".

La debilidad que, a juicio de los expertos, presenta el sistema público de pensiones contrasta con las expectativas de los trabajadores. "España es el país europeo en el que el optimismo de cara a jubilarnos con más calidad de vida es mayor", explicó Hidalgo, apoyándose en un estudio realizado por Nationale-Nederlanden, que, sin embargo, refleja una cierta fragilidad al sur de los Pirineos en términos de salud financiera. "Llegar a la jubilación sin preocuparse de la cuenta corriente es una constante a lo largo del ciclo vital de las personas", señaló en ese sentido el investigador del Instituto Español de Analistas, que apuntó a que el aporte del sector público "ya no es suficiente" para garantizar un futuro holgado tras superar la edad de jubilación.

Javier Santacruz y Joaquín Hidalgo durante un momento de la mesa redonda. Jorge París

"Lo ideal sería que el ahorro individual fuera complementando cada vez más a la pensión pública, para que cada uno pueda ajustar sus planes de ahorro a sus posibilidades financieras y para no verse limitado a la incertidumbre que impone el sistema público", compartió González. Y es que todos los expertos coincidieron en subrayar la necesidad de ahorrar para preparar la jubilación. "Tenemos el reto no solamente de ahorrar para complementar nuestra pensión ante la incertidumbre, sino que además tenemos que tener en cuenta que la inflación ha reaparecido con fuerza y merma el valor de nuestros ahorros", añadió el responsable de productos de ahorro e inversión de Nationale-Nederlanden, que destacó la importancia de elegir los instrumentos adecuados para que el ahorro conserve su valor.

La fórmula de ahorro más habitual de cara a la jubilación han sido tradicionalmente los planes de pensiones, que, a pesar de haberse visto afectados por una regulación cambiante, han atraído durante años a muchos ahorradores por sus ventajas fiscales. Las últimas modificaciones normativas han incentivado la aportación de las empresas como segundo pilar de la previsión social, si bien han limitado el margen para la iniciativa individual. "Estamos en una época en la que el mercado está ofreciendo unas bonificaciones muy interesantes. De hecho, en Nationale-Nederlanden llegamos hasta un 10% si se cumplen una serie de condiciones", valoró Hidalgo en referencia a la situación actual de esta fórmula de ahorro tradicional.

"Las aportaciones anuales a los planes de pensiones se hace en muchos casos con el único objetivo de conseguir una desgravación", apuntó Santacruz sobre el uso que habitualmente muchos ahorradores han hecho de este producto. En ese sentido, el investigador del Instituto Español de Analistas puntualizó que ese beneficio fiscal inicial puede esfumarse en forma de impuestos si se rescata toda la inversión de golpe en el momento de llegar a la jubilación. Además, González señaló la falta de versatilidad de la inversión en los planes de ahorro como otra debilidad de este tipo de instrumentos, que suelen ligarse a inversiones en deuda pública. "Las restricciones que se imponen respecto a en qué productos se puede invertir están limitando las posibilidades de los planes de empleo, es un hándicap a la hora de elegir un producto para el ahorro, aparte del coste fiscal que puede tener a largo plazo", explicó.

Soluciones alternativas

Los planes de pensiones no son la única opción de la que disponen los ahorradores para preparar su jubilación. "Una figura muy interesante son los seguros de 'vida ahorro' modalidad SIALP, que son seguros individuales de ahorro a largo plazo", concretó Hidalgo. Esta fórmula de ahorro, que puede ser una alternativa pero también un complemento a los planes de pensiones, permite la aportación anual de hasta 5.000 euros, es decir, más del triple del límite de 1.500 euros previsto para los planes de pensiones, y está exento de tributación si se mantiene el ahorro durante al menos cinco años, al cabo de los cuales se garantiza el 85% de la inversión.

Además, a la hora de decidir dónde depositar el dinero ahorrado, existe también un interés creciente por las inversiones sostenibles. "Los ahorradores cada vez están más concienciados", valoró el responsable de productos de ahorro e inversión de Nationale-Nederlanden, que aclaró que la sostenibilidad no concierne únicamente a la toma en consideración de factores ambientales, sino también sociales y de buena gobernanza. "Las inversiones sostenibles suelen ser bastante rentables", afirmó el profesor de ICADE, que recalcó la importancia de los controles para salvaguardar las inversiones.

Emilio González y Paco Pelayo durante un momento de la mesa redonda. Jorge París

Más allá de las características de cada producto de ahorro, Santacruz puso en valor la labor del asesoramiento profesional para encontrar la fórmula que mejor se adapte a las circunstancias de cada ahorrador. "Necesitamos tener una hoja de ruta, contar con expertos que puedan acompañar a cada persona", subrayó, recordando que las posibilidades de cada ahorrador son diferentes en función de su edad, su situación laboral y sus prioridades vitales, entre otros muchos factores.

Los tres ponentes destacaron la necesidad de empezar a ahorrar para la jubilación cuanto antes. "Cuando empezamos a trabajar, si nos podemos abrir cualquier solución de ahorro, mejor", confirmó Hidalgo. "Es un efecto 'bola de nieve', no es lo mismo apartar 20 euros cada mes durante 10 años que durante 30", explicó González, a lo que Santacruz recordó que la primera barrera a superar es la del poder adquisitivo.

La adecuación de los productos de ahorro al perfil de cada persona supone precisamente asumir las posibilidades de cada individuo, por pequeñas que sean. "Tenemos que recuperar la virtud del ahorro, a poquito que consigamos ahorrar siempre va a ser un complemento necesario para no quedar expuestos al sistema público, que tiene un agujero financiero que va a ir a más", defendió González. "Tenemos que asumir la responsabilidad sobre nuestras propias vidas y no delegar en el Estado, porque no sabemos cómo va a ser la pensión del futuro", remarcó.

Joaquín Hidalgo: "Cuando llegamos a la jubilación, necesitamos tener unos ahorros que nos permitan mantener el mismo nivel de vida que en activo"

En el mercado existen actualmente una amplia variedad de fórmulas para ahorrar, soluciones que van mucho más allá de los planes de pensiones tradicionales. "Alternativas para ahorrar hay muchas, necesitamos elegir el vehículo más apropiado", señaló Joaquín Hidalgo, que recalcó las ventajas fiscales de los seguros de 'vida ahorro' modalidad SIALP. "Son unos productos que están profundamente regulados", explicó, recordando que por ley la rentabilidad de las aportaciones pasadas y futuras a partir de los cinco años de vida del seguro están exentas de tributar y se garantiza el 85% del capital.

"Desde Nationale-Nederlanden, hemos ido un paso más allá y esa garantía del 85% la proporcionamos desde el primer momento sobre el mayor valor alcanzado de la inversión, es una garantía creciente", añadió. Además, el Plan Creciente SIALP de Nationale-Nederlanden permite asignar hasta el 75% de capital en renta variable, lo que amplía su potencial rentabilidad. El objetivo es que los ahorradores puedan preparar un colchón para su retiro. "Cuando llegamos a la jubilación, necesitamos tener unos ahorros que nos permitan mantener el mismo nivel de vida que estando en activo", resumió.

Foro Jubilación - Nationale Nederlanden - Joaquin Hidalgo El responsable de productos de ahorro e inversión de Nationale-Nederlanden, Joaquín Hidalgo.

Emilio González: "En el sistema de pensiones existe un déficit muy importante que va a ir a más si no se toman medidas para corregirlo"

La situación actual del sistema de pensiones es "financieramente mala". Así lo afirmó el profesor Emilio González, que puso de manifiesto la existencia de factores que van a continuar ahondando en los próximos años en el déficit estructural. "Los ingresos en estos momentos no cubren ya el gasto en pensiones, pero las dinámicas harán que ese déficit vaya aumentando cada vez más", auguró.

En concreto, uno de los elementos que ya tensiona actualmente el sistema es el crecimiento de la esperanza de vida, que provoca que el número de jubilados sea cada vez mayor. "Ya está empezando a jubilarse la generación del 'baby boom', que es la más numerosa de España, de manera que el número de pensionistas va a crecer mucho más que el número de contribuyentes", añadió. Esto se traduce no solo en más pensiones, sino también en retribuciones más cuantiosas. "Los nuevos pensionistas tienen derecho a pensiones mucho más altas porque han cotizado durante más años y por bases de cotización más elevadas", puntualizó. "En el sistema se produce un desequilibrio, un déficit muy importante que va a ir a más si no se toman medidas para corregirlo", sentenció.

Foro Jubilación - Nationale Nederlanden - Emilio González Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE.

Javier Santacruz: "Estamos tomando decisiones que garantizan el presente a costa de erosionar los recursos del futuro"

Las últimas reformas de las pensiones han introducido importantes modificaciones en el sistema. Sin embargo, el economista Javier Santacruz negó que los cambios garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo. "Lo que hacen es justo lo contrario, no garantizan la sostenibilidad porque priorizan el gasto presente frente a los recursos que en el futuro tienen que existir para seguir garantizando el sistema público", argumentó.

El investigador del Instituto Español de Analistas mencionó la subida de las pensiones con el IPC como ejemplo de las medidas que, a su juicio, ponen en riesgo los recursos futuros. Tomando como referencia la inflación, en enero de este año, las pensiones contributivas se elevaron un 8,5% para evitar la pérdida de poder adquisitivo por parte de los más mayores. El alza se repetirá en 2024, aunque los datos provisionales apuntan a que en esta ocasión la subida rondará el 3,8%. "Los pensionistas seguirán siendo el segmento que gane renta en términos reales, frente al resto de la sociedad", constató Santacruz. "Estamos tomando decisiones que garantizan lo presente a costa de erosionar los recursos que tendremos en el futuro", advirtió.