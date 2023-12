Diputados rusos proponen una ley para multar a los que ven a las mujeres como "incubadoras demográficas"

Un grupo de diputados del partido ruso "Novie Liudi" está preparando una ley para multar a los funcionarios que ven a las mujeres como unas "incubadoras" para mejorar la estadística demográfica.

"Nos parece que una multa de 100.000 rublos (unos 1.100 dólares) a los funcionarios enfriará muy rápidamente el ardor de los llamados 'demógrafos'", dijo el autor del proyecto y vicepresidente de la Duma o cámara baja rusa, Viacheslav Davankov.

Según Davankov, la iniciativa busca hacer frente al debate sobre la natalidad que ha dado lugar a declaraciones y sugerencias "medievales". "Hemos oído hablar de un impuesto para las mujeres que no tienen hijos o de que no necesitan recibir educación superior, entre muchas otras cosas que no vale la pena mencionar. En primer lugar, porque lo dicen hombres, que no han dado a luz y no entienden lo que es eso", dijo el diputado.

Davankov también criticó a los que se pronuncian a favor de prohibir los abortos para subir la tasa de la natalidad. "No entienden las razones que llevan a las mujeres a abortar", afirmó y agregó que once regiones rusas ya han impuesto restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo.

El diputado se dirigió a sus colegas y los gobernadores de las regiones rusas para pedirles que no hagan más declaraciones "medievales". "Colegas, basta, por favor. Paren", pidió Davankov.

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, también se mostró ayer contraria a la prohibición de los abortos en las clínicas privadas de este país, iniciativa respaldada por la Iglesia ortodoxa.

"Estoy absolutamente convencida de que ese problema no lo resolverá ninguna prohibición, presión, campaña o criminalización en ese ámbito", señaló Matviyenko. Agregó que "no se puede privar indiscriminadamente a una mujer del derecho a elegir".

Las estimaciones oficiales indican que en 2030 la población rusa será de 143,2 millones, su nivel más bajo desde 2012, y en 2046 se espera que se sitúe en 138,7 millones de personas. De acuerdo con un sondeo difundido la víspera, el 65 % de los rusos no apoya las iniciativas sobre la prohibición del aborto.