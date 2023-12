Cristina Porta responde a las críticas por sus retoques estéticos: "No es que cada vez parezca mayor, es que lo soy"

La periodista y colaborada de televisión, Cristina Porta, ha recibido una avalancha de críticas por supuestamente "haber abusado de los retoques estéticos". Según algunos usuarios de Internet, Porta habría transformado su rostro a golpe de infiltraciones de toxina botulínica. La periodista no ha querido quedarse callada y ha respondido contundente a los comentarios y ha enseñado una foto de cuando tenía 19 años.

Hace unos días, la exconcursante de Secret Story decidió retirarse todo el ácido de los labios para volver a aumentar su tamaño y remodelar su forma. Ha sido entonces cuando la periodista ha empezado a recibir este tipo de comentarios. Tal y como ella misma explicó, el bótox había migrado a otras zonas y, aunque le gustaba su boca, sabía que podía ser más bonita. La colabora de televisión ha tenido que esperar unos días a ver el resultado final, pero al final ha merecido mucho la pena.

Este último retoque no ha gustado a todo el mundo y ha derivado en multitud de comentarios acusándola de "abusar de los retoques". No solo esto, sino que sus seguidores también han asegurado que con estos nuevos arreglos "parece más mayor".

La periodista no solo ha respondido a las críticas, sino que se ha mostrado totalmente de acuerdo con las mismas. "No es que cada vez parezca mayor, es que lo soy", comentaba Porta en tono irónico en varias apariciones televisivas.

La periodista también ha contestado a los comentarios en sus historias de Instagram con una imagen de cuando tenía 19 en la que se podía comprobar que no había sufrido muchas modificaciones. En la misma, se puede ver a una Cristina Porta con cara de niña pero perfectamente reconocible.

"Me gusta hablar con normalidad de los retoques que me he hecho. Yo ahora mismo me siento muy bien conmigo misma, pero también estoy orgullosa de esa niñita", escribía debajo de la imagen, respondiendo a todas las críticas.