El líder de Podemos en la Comunidad de Madrid se da de baja en el partido: "El choque con Sumar es incomprensible"

Nueva baja sensible en Podemos. Este martes, el hasta hoy secretario general del partido morado en la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde del municipio de Alcorcón, Jesús Santos, anunció su baja de la formación a través de un duro comunicado en el que culpa a la dirección que capitanea Ione Belarra del "choque total" de Podemos con Sumar y asegura que dicho desencuentro es "incomprensible para la amplia mayoría de la población". La salida de Santos es la última del goteo de las últimas semanas, cuando también han abandonado Podemos el responsable de Economía, Nacho Álvarez, o la excandidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto.

Santos llevaba ya meses alejado de la dirección estatal de Podemos, especialmente a raíz de la profundización de la crisis entre los morados y Sumar. De hecho, en la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de hace unos meses, el dirigente, aún líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, hizo gala de su cercanía a Yolanda Díaz al compartir con ella un paseo y un pequeño mitin en Alcorcón, su municipio, donde la vicepresidenta se deshizo en elogios hacia el teniente de alcalde y su "política útil" y "sin ruido" y evitó en todo momento mencionar su pertenencia a Podemos.

Pese a este alejamiento, no obstante, Santos había evitado hacer oficial su abandono de la secretaría general de Podemos en Madrid, algo que cambió este martes, cuando no solo dimitió de ese cargo, sino que también confirmó que deja de militar del partido morado. "Mis diferencias políticas con el núcleo dirigente de Podemos son hoy enormes. Basta con ver cómo he practicado la política estos años en mi municipio y cómo lo han hecho ellos para constatar que vemos las cosas de manera diferente. Especialmente durante este último año, los caminos que hemos emprendido, en los hechos, son diametralmente opuestos", lamenta Santos.

En su comunicado, el ya exdirigente morado no oculta que "las últimas y más notorias discrepancias han sido las relativas al nacimiento de Sumar". "La negativa del núcleo morado a participar en Magariños", el acto de lanzamiento del proyecto de Díaz, "se hizo en base a una profecía autocumplida que ha terminado con un choque total e incomprensible para la amplia mayoría de la población", denuncia Santos, que critica que, "en vez de hacer valer su capital político para influir sobre el rumbo estratégico de esta nueva herramienta, el núcleo dirigente de Podemos entendió este proceso como una competición por la propiedad del espacio".

"No creo que los espacios políticos preexistan a la voluntad del pueblo y que baste con ocuparlos, sino que es la gente, con su voto, la que acaba validando o rechazando las diferentes propuestas estratégicas y políticas", argumenta en este sentido Santos, que culpa a Podemos de no haber sabido adaptarse al paso de los años y de ser, en última instancia, responsable del nacimiento de Sumar. "En esencia, Sumar no se explica principalmente por determinadas maniobras particulares, sino porque, a tenor de la nueva realidad política, una parte del país nos reclama que hagamos las cosas de manera diferente", sostiene el dirigente.

Santos, eso sí, también hace algo de autocrítica y afirma que lo "honesto" es "reconocer que todas y todos, sin excepción", se han "movido" de sus posiciones iniciales en los últimos años. Pero si lo han hecho, sostiene el dirigente, es "porque el país ha cambiado y eso ha exigido, sin renunciar a nuestros principios, de nuevos diagnósticos, nuevas apuestas estratégicas y una enorme variedad de toma de decisiones concretas". "Ese no es el problema. El problema es que lo hemos hecho en direcciones opuestas y, lo que en 2016 cabía dentro de Podemos, hoy ya no cabe debido al refuerzo de una línea política centrada en su autoafirmación y en levantar unas fronteras cada vez más gruesas", lamenta.

Con la salida de Santos de la cúpula de Podemos en la Comunidad de Madrid, los órganos regionales del partido morado quedan disueltos, por lo que la dirección estatal tendrá que nombrar una gestora. Aún no se conoce el nombre de quién comandará dicho equipo, que será el encargado de conducir la rama madrileña de Podemos hasta que se celebre un congreso regional para elegir un nuevo liderazgo.