Paloma, madre de Amadeo con el Síndrome Smith Magenis: "Todo empezó con un 'no me gusta lo que veo' del pediatra"

El Saler, Valencia. Allí viven los protagonistas de esta historia. Paloma es madre de tres niños: Paloma, Pepa y Amadeo. El pequeño de siete años tiene diagnosticado el síndrome de Smith Magenis. Como todos, al oírlo, la pregunta de qué es eso le asaltó. Y no es para menos, ya que hablamos de un síndrome prácticamente desconocido a pie de calle. Se trata de un trastorno de origen genético y poco frecuente del neurodesarrollo caracterizado por la afectación cognitiva de gravedad variable, alteraciones de la conducta y trastornos del sueño. Los pacientes presentan una amplia gama de malformaciones, como pueden ser las cardíacas o las renales.

Este trastorno es causado por una deleción en el cromosoma 17. La deleción provoca la pérdida o alteración de varios genes, entre ellos el gen RAI1, que desempeña un papel crucial en el desarrollo del sistema nervioso central. Las personas con síndrome de Smith-Magenis presentan características físicas distintivas, como cara redonda, ojos almendrados, nariz ancha y boca grande. Además, suelen experimentar retrasos en el desarrollo motor y del habla, así como dificultades de aprendizaje.

A nivel conductual, el síndrome de Smith-Magenis se caracteriza por rasgos específicos, como comportamientos repetitivos, déficit de atención, problemas de sueño y episodios de conducta desafiante. Estos patrones de comportamiento pueden variar ampliamente entre individuos afectados.

Todo ésto es lo que Paloma y su marido tuvieron que aprender para abordar la nueva situación a la que se enfrentaba la familia.

¿Qué hizo saltar todas las alarmas? ¿Hubo algún síntoma o se lo comunicaron los médicos?A los 4-5 meses de vida, la pediatra vio algo que no le gustó. No sujetaba la cabeza como debería, lo tumbabas bocabajo y no era capaz de levantar la cabeza. Entonces, pidió interconsulta a Neurología. En ese momento, saltaron todas nuestras alarmas y no esperamos a que la Seguridad Social nos diese cita. Nos buscamos la manera de que lo viera un especialista en la sanidad privada. En menos de 3 días teníamos cita con Doctor Pedro Barbero. Ratificó ese “algo no me gusta” derivándonos ese mismo día a la Fe. Desde entonces lo lleva Doctora Inmaculada Pitarch, a quien le debemos todo lo que estamos consiguiendo con Amadeo.