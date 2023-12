Quién es Ana Hermida, la novia y persona de total confianza de Ángel Cristo Jr.

La 'batalla campal' destapada por Ángel Cristo Jr contra su madre, Bárbara Rey, con duras acusaciones en relación con su infancia y con el pasado de ella como amante del rey emérito, ha dado como resultado un aercamiento al entorno del joven, de 42 años, por parte de los medios.

La revista Lecturas publica en su edición de hoy unas fotografía de Ángel junto con su novia, Ana Hermida Illas, con quien lleva viviendo desde principios de año. En las imágenes se les ve paseando por las cercanías de su domicilio, bajo la lluvia, muy enamorados y con aire feliz.

Pero ¿quién es esta joven que permanece al lado de Ángel en los momentos más complicados de su vida? Hasta ahora sabíamos que Ángel está separado de la madre de su hija Carola, de seis años, y que aquella le denunció por malos tratos, pero la causa resultó archivada y sobreseída.

Desde hace casi un año, el Instagram de Ángel muestra varias fotos de su nuevo amor, Ana, quien le ha acompañado al plató de Telecinco donde se ha grabado ¡De Viernes! y donde él ha contado asuntos de su vida familiar muy controvertidos.

Según alguna contertulia de los programas de corazón, como Lydia Lozano, Ana Hermida es la instigadora de la actuación de Ángel en los platós. El hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey, nunca había hablado públicamente, es más, en todas las apariciones públicas de su madre, él la acompañaba visiblemente sonriente y amable.

Ana ya ha hablado con los medios, cuando han sido sorprendidos en la calle. De hecho, hace unos días, a la entrada del circo Mundial, fue ella la que contestó a la pregunta de por qué Bárbara no podía ver a su nieta. "Nosotros no ponemos ninguna pega para que la vean", fue su respuesta, muy segura de sí misma.

A pesar de los ataques recibidos, Ángel ha defendido a su novia contra viento y marea. "Ana ha sido mi ángel, mi salvadora. Pero la decisión de hablar, la tomé yo".

De hecho, la joven también participó en ¡De viernes!, dando su versión de por qué Angel ha terminado hablando. "Han sido días duros. No me imaginé tener que pasarlos. Me ha venido grande la situación. Gracias a Dios tengo la entereza para apoyarlo hasta que esto termine".

Y siguió: "Ha sido duro verle, triste, decepcionado… Para él, esto es algo duro. Verlo como un niño, arriba y abajo es muy duro. Es la persona que amo y estoy dispuesta a todo. Creo que lo he conocido en la peor etapa de su vida. Mi instinto fue de protección, de cuidarle, entenderle, tener empatía y no juzgarle".

"Él necesitaba sacarse todo de dentro y tirar esa mochila. Ángel creo que lo tenía siempre pensado… Pero hay un punto de inflexión este verano que no puede más". Ana Hermida ha dicho también sentir gran aprecio por su cuñada, Sofía, y su suegra, Bárbara, que están juntas contra Ángel. En el Instagram de Ángel hay una foto de Ana con Sofía.