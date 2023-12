Lara Dibildos se desmarca de la vida de Cándido Conde-Pumpido Jr. tras su ruptura: "No tengo nada que ver con él"

A tan solo cuatro meses de que comenzase su romance, Lara Dibildos confirmaba el pasado 24 de octubre que había roto con Cándido Conde-Pumpido, la persona que le había devuelto la ilusión en el amor tras seis años "soltera, que no sola".

Desde entonces, sin embargo, la hija de Laura Valenzuela se ha mantenido al margen del escándalo que ha rodeado a su expareja en el último mes, después de que fuese arrestado por una presunta agresión sexual. Una denuncia que, finalmente, fue retirada por la propia denunciante, Aline, que cuenta con más de veinte antecedentes penales y, actualmente, se encuentra en busca y captura por la Policía brasileña.

Así, mientras que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional continúa recuperándose del varapalo mediático en el que se ha visto inmerso, Lara ha intentado seguir su vida con total normalidad. De hecho, hace unas semanas, acudió a la presentación de la miniserie La ley del mar.

Sin embargo, recientemente, la actriz ha decidido pronunciarse por primera vez ante las cámaras de Europa Press acerca de la situación que ha atravesado el abogado, la cual le parece "muy fuerte". Aun así, ha reconocido que, pese a que le desea "lo mejor" a su ex, lo cierto es que a día de hoy no tiene ningún contacto con él.

"Yo no soy quién para hablar, no tengo ninguna relación con Cándido. Que le deseo lo mejor, eh, pero no tengo nada que ver con él", ha expresado Lara, desmarcándose de la polémica en la que se ha visto envuelto Conde-Pumpido Jr.

Y es que, actualmente, la actriz está centrada en su profesión y en el inminente reencuentro por Navidad con su familia, especialmente con su hijo Álvaro, a quien está esperando "como agua de mayo" que regrese de Estados Unidos, donde estudia. "Estoy muy orgullosa, pero como él está feliz, tú sabes que unos padres se sacrifican".

Al mencionar unas fechas tan señaladas, es inevitable recordar a aquellos que ya no están. En el caso de Lara, serán las primeras Navidades sin su madre, Laura Valenzuela, a quien ha recordado al hablar del fallecimiento de Concha Velasco. "Es otra vez como con María Teresa Campos. Recuerda lo que es que se vayan las grandes y bueno, los hijos somos los que quedamos aquí con mucha pena, mucha tristeza".