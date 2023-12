La condena de la izquierda a la violencia en Ferraz no prospera en el Pleno de Cibeles

Día 17 de la Marmota en el Palacio de Cibeles. Por tercera vez, en poco más de dos semanas, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado un Pleno para debatir la ley amnistía y sus consecuencias. Aunque este lunes, ha sido la unión de la izquierda, Más Madrid y PSOE, quien ha propuesto la sesión. Y, a diferencia de la primera, que lideró el PP para rechazar los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, o la segunda, donde Vox exigió sin éxito la reprobación del recién investido Presidente del Gobierno, el bloque progresista pedía la condena de todos los grupos políticos "a los actos de violencia que se han producido en las protestas de la calle Ferraz", así como manifestar su "absoluto respeto" a los resultados electorales del 23J. No hacía falta el método folclórico de ningún roedor para predecir que la iniciativa no saldría adelante.

La mayoría absoluta de 29 concejales que atesoran los populares en la cámara ha tumbado la propuesta después de que los grupos de la izquierda se negaran a incluir su enmienda en el texto. El problema no ha sido el primer punto, sobre "respetar la libertad de expresión y de manifestación de los madrileños", sino el segundo: "Condenar la corrupción institucional que supone que el Gobierno de la Nación intercambie impunidad por apoyos parlamentarios en el Congreso". ¿La admiten a trámite?, ha preguntado el presidente del Pleno. "No", ha respondido tajante la líder de Más Madrid, Rita Maestre.

La también jefa de la oposición ha abierto la sesión, al filo de las cuatro de la tarde, tras haber sido duramente criticada la semana pasada por ausentarse del Pleno ordinario al encontrarse de viaje oficial en la Feria del Libro de Guadalajara (México). Esta vez "por motivos personales" no ha asistido el líder de Vox, Javier Ortega Smith. Y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, y el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almedia, sí estaban presentes, aunque no ha participado, ni durante ni después de la sesión. Lo que, junto a la hora y día escogidos para su celebración, ha restado importancia a la discusión. Precisamente, con sus primeros palabras, Maestre ha reprochado al alcalde madrileño que haya apurado "el límite legal" para convocarlo. "Si pudieran, hubieran esperado dos días más, en mitad del puente. ¿Qué es lo que tienen que esconder?".

La propia Maestre se ha respondido a sí misma: "Han dado alas a los ultras, lo ha visto toda España, y no saben como pararlo". Según ha recordado, ahora que se cumple un mes exacto de protestas en las inmediaciones de la sede del PSOE, los manifestantes han lanzado frases como: "Moros no, España no es un zoo"; "Felipe Masón, defiende a tu nación"; "No es una sede, es un puticlub". E insultos, del estilo de "maricón, cobarde o rata" a los periodistas que cubrían las manifestaciones, cada día al caer el sol, desde el pasado 3 de noviembre.

En representación del PSOE, ha participado la número dos, Enma López, quien enhebrado un discurso agresivo contra el PP, partido que a nivel nacional encabeza las concentraciones contra la amnistía por toda España. "Dicen estar muy preocupados con la imagen internacional, pero no lo creo. Porque si esto fuera así, estarían preocupados por tener nazis en las calles, por las banderas preconstitucionales o por los gritos llamando 'putas' a las mujeres socialistas", ha lanzado antes de asegurar que "los inversores internacionales leen el 'Financial Times', que dice que la amnistía es una vía que vale la pena explorar".

A juicio de la edil socialista, lo que no soportan PP y Vox "es que haya un presidente de gobierno que se llame Pedro Sánchez Castejón, además de un gobierno que va ensanchando derechos". "Pues les quedan cuatro años de sufrimiento y de grandes noticias para la mayoría", ha concluido.

Sin miedo al cuerpo a cuerpo, ha subido al atril la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz: "¿No queda nadie en el Partido Socialista suficientemente valiente, íntegro y decente como para decirle a quien tiene una ambición patológica por el poder que no vale todo?", ha comenzado para tachar de "humillante" e "indigno" que la gobernabilidad de España se esté pactando "en la clandestinidad con un prófugo de la justicia que huyó de España en un maletero de un coche".

"Por autoridad moral", la mano derecha del alcalde ha condenado "cualquier acto de violencia" en las protestas, si bien se ha negado a "permitir la trampa maniquea con la que [la izquierda] pretende hacer ver que las protestas masivas que se están produciendo en España son violentas". "No van a poder ignorar el clamor de millones de españoles que no renuncian a su nación ni a su Constitución. Esa marea de dignidad no la van a parar jamás", ha remachado.

"Honor a todos los valientes de Ferraz"

Por último, ha tomado la palabra la segunda espada de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, para quien es "una vergüenza" que "el Partido Golpista [PSOE] y Hamás Madrid [Más Madrid]" les hayan reunido para "lloriquear" y "criminalizarnos". "¿Quieren que condenemos los actos violentos en las protestas? Pues condenamos cualquier acto violento que se pueda dar por una minoría", ha dicho, al tiempo que también ha condenado "la violencia ejercida por la Policía contra manifestantes pacíficos" o la "ejercida por el PSOE a través del delegado del Gobierno de Madrid y del ministro Marlaska para atacar a españoles".

Toscano alza un rosario en el Pleno. Kiko Huesca

Empuñando un rosario, Toscano ha agitado un poco el guion diciendo que Ferraz es su "2 de mayo", su forma de decir "viva España" y "el despertar de un pueblo que estaba dormido". "Muchos jóvenes podrán decir 'yo estuve en Ferraz'. Mientras haya un solo español que ame a su país, el espíritu de Ferraz perdurará. Honor a todos los valientes de Ferraz", ha culminado. Aunque, finalmente, ha votado junto al PP, rechazar la propuesta de Más Madrid y PSOE.