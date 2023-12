Adriana Abenia explica el motivo por el que tuvo que alejarse de televisión: "Me vi tan vulnerable que no sabía cómo hacerle frente"

Adriana Abenia ha vuelto a televisión para hablar del problema de salud que la obligó a cambiar por completo. Así lo contó la presentadora en Fiesta. En el programa de Emma García, la de Zaragoza, no solo ha presentado su nuevo libro, sino que se ha sincerado sobre su vida personal.

Fue un cúmulo de cosas, fue una falta de gestión de la fama, no lo gestioné bien. Fue todo a un ritmo vertiginoso. Acaba de empezar en televisión cuando mi nombre estaba en todos los sitios, había dejado a mi ciudad, novio y amigos en Zaragoza...", explicaba la escritora en la que se ha convertido en una de sus charlas más íntimas.

Como así narra en su nueva publicación, Abenia ha querido contar cómo a raíz de ser diagnosticada con disfasia del habla, su vida dio un giro de 180º. Por culpa de este trastorno, cada vez se le dificulta más el articular palabras, por lo que en un momento clave, tanto a nivel personal como profesional, tuvo que apartarse de todo y centrarse en sí misma.

"En octubre de 2012 tuve un día un incidente que hizo que al día siguiente mi salud se fuera al garete. Me vi tan vulnerable, tan insegura que no sabía cómo hacerle frente…", explicó muy emocionada. Y es que, como ella misma ha asegurado, lo que más le afectó fue ser diagnosticada siendo tan joven: "Me hice una resonancia cerebral que me dio un diagnóstico terrible para una persona joven. Tenía que haber parado, pero continué. Me afectó al habla de manera transitoria".

De hecho, al principio no estaba del todo segura, y fue ese el motivo por el que decidió hacerse la resonancia. Ahora, once años después de ese momento, Adriana es capaz de ver sus decisiones desde otra perspectiva: "No concuerda lo que digo con lo que pienso. En un principio, me dijeron que era estrés e incluso pensaron que me había drogado. Se vio clarísimamente qué había ocurrido y tuve que replantearme mi vida. Parar para tomar decisiones, pero no paré lo suficiente".

"No sabía dónde estaba la línea entre la persona y el personaje. A base de hostias he conseguido canalizar esas emociones y a vivir más despacio", ha reflexionado. Según ha explicado, aunque tuviera que abandonar Mediaset para "buscar otros proyectos", ahora siente "paz" al compartir su experiencia, a la espera de poder ayudar a quien pase por lo mismo que ella.