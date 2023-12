'True crime' y '¿Por qué matamos' o cómo hablar de crímenes sin mancharse de sangre

La fascinación por los crímenes y sus detalles, quién los cometió, cuándo y quizá sobre todo, por qué, es algo que a la humanidad le viene de lejos. El comienzo de la alfabetización y cuando cada vez más gente sabía leer hizo que la demanda de textos se disparara. Con ella llegaron las primeras publicaciones que podrían encajar hoy en día en el término true crime (crimen real).

Literatura ligera sobre homicidios y crímenes graves empezó a publicarse en Gran Bretaña entre 1550 y 1700, por ejemplo y en China se hizo enormemente popular el El libro de los Fraudes de Zhang Yingyu (1617), que a finales de la dinastía Ming contaba casos de fraudes, estafas y otras tropelías.

A partir de ahí la oferta de historias reales sobre crímenes, o true crime como género, fue evolucionando con los tiempos, hasta que llegó el audiovisual y los primeros documentales, algo a lo que plataformas como Netflix, Movistar+ y otras le dedican muchos recursos.

Pero no solo de la imagen vive el hombre y la voz humana siempre será el primer canal para contar historias, desde la hoguera en la cueva prehistórica, hasta nuestros días, con los auriculares más pequeños y tecnológicos.

Un ejemplo de ellos son los programas y series sobre true crime en formato pódcast, de entre los que destaca ¿Por qué matamos?, dirigido y producido por Carles Porta, y que se emite en Audible. La plataforma de podcast de Amazon fue una de las protagonistas de los Podcast Days, celebrados en Madrid, donde se dio la conferencia Los secretos para un podcast true crime de éxito, que contó con la participación de Juan Baixeras, Country Manager de Audible para España y Portugal; Arantxa Zunzunegui, Senior Producer Originals de Audible para España y el periodista Carles Porta.

El auge del true crime es un fenómeno global, que basa su éxito en “la combinación de informar y explicar temas de actualidad, prestando atención también a la forma en la que se cuentan", explica Juan Baixeras, Country Manager de Audible. "El formato audio ha resultado ser el medio ideal para documentales e historias reales sobre diferentes temáticas", añade el directivo.

Los títulos del género true crime y, concretamente, las distintas temporadas de ¿Por qué matamos? están siempre entre los títulos más escuchados en Audible. Según el estudio Audible Compass 2022, los títulos de misterio y thrillers, en los que se engloban los true crime, son la categoría que lidera las preferencias de los consumidores, siendo el género preferido del 49% de los españoles (le siguen Literatura y ficción, con un 46%; Ciencia ficción y Fantasía, 44%; Historia, 40% y Salud y bienestar, con un 34%). Ese mismo estudio reveló que el 73% de los españoles son consumidores de entretenimiento en audio (18% más que en el 2021) .

Carles Porta, experto en el género, deja claro qué es y qué no es true crime. "El hecho de hablar de crímenes no quiere decir que sea true crime. Eso es crónica negra,es hablar de crímenes, es sucesos", aclara. Así, el true crime es "un género narrativo en sí mismo, que busca contar grandes historias en las que se ha cometido un crimen".

En formato pódcast, se convierte "en el mejor compañero", porque "no te lleva la contraria, porque lo escuchas cuando quieres, porque calla cuando tú quieres, porque te acompaña siempre". Un acompañamiento que, además, "te llega a las emociones primarias".

En ¿Por qué matamos? Hay tres normas muy claras: Rigor, respeto y ritmo narrativo. "Partimos del periodismo. Todo lo que nosotros contamos es verdad. Ha sucedido y lo hemos contrastado", pone en valor Porta, que no busca "satisfacer el morbo, sino la curiosidad".

¿Qué detalles truculentos hay que dar? Carles Porta y su equipo se plantean si lo que se va a contar es necesario para entender el relato. "Porque si es necesario me lo cuentas, pero si no es necesario, quieto". "La sangre es un líquido y tiene un color que mancha mucho. Si tú te metes en sangre, siempre acabas manchado. Nosotros intentamos no mancharnos", hace ver.

Para que el caso de un crimen se pueda convertir en un pódcast de true crime también hay unos requisitos. Tiene que tener giros narrativos, en primer lugar, porque un asesinato "con 3.000 puñaladas" no sirve. Tiene que haber documentación, un sumario, audios, vídeos, publicaciones y, además, personas que puedan dar su testimonio, como investigadores, testigos, los abogados que llevaron el caso, fiscales, forenses… También hace falta perspectiva, que haya un cierto tiempo entre que ocurre el crimen y se narra, además de que esté cerrado judicialmente.

El true crime no es un género de nicho, en opinón de Carles Porta, pues la calidad y lo narrativo han ampliado el espectro de gente que consume este contenido. "¿Por qué matamos? tiene un tratamiento muy respetuoso con todo el mundo, hemos abierto ese nicho y somos mucho más transversales".