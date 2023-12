Gloria Camila, sobre sus planes de futuro, incluida la adopción: "A mí me encantaría casarme a lo grande y luego ser madre"

Gloria Camila se encuentra en un momento muy dulce a nivel personal debido a su relación con su pareja, David García. La pareja lleva más de cuatro años juntos, aunque David, en la mayoría de las ocasiones, ha preferido mantenerse lejos del foco mediático. No obstante, la influencer ha acudido a la entrega de Premios de SICAB 2023 celebrada en Sevilla y no lo ha hecho sola. David no ha dudado en acompañarla e incluso se han sincerado como sobre sus planes de futuro.

Ahora mismo, al y como ha asegurado Gloria Camila a los micrófonos de Europa Press, está centrada tanto en su trabajo como en su familia. No obstante, no descarta planes de boda en un futuro no lejano. "Soy muy clásica. A mí me encantaría casarme a lo grande, luego ser madre. Me encanta todo eso. Obviamente, entra en mis planes, pero no es el momento".

Eso sí, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano tiene claro que, aunque le parezca más romántico que sea el chico el que pida matrimonio, no descarta pedírselo ella: "Hay que pedirlo en el momento que te apetezca".

Asimismo, la colaboradora de televisión también ha hablado sobre la maternidad e incluso ha contado que la gustaría adoptar: "A mí me encantaría adoptar algún niño y niña, pero creo que al final es un proceso bastante largo y que muchas familias quieren y siguen a la espera. Es una lucha bastante dura hasta que lo consigues".

Sobre la adoptación, la que fuera participante de Pesadilla en el paraíso, ha recibido numerosos comentarios negativos cuando ha hablado sobre este asunto en sus redes sociales.

Sobre las críticas que ha recibido por querer adoptar

La influencer se ha mostrado siempre a favor de la adopción, algo que no siempre ha gustado a todo el mundo: "Me parece indignante que se utilice el tema de la adopción para criticar a alguien como un insulto. Creo que adoptar y el ser adoptado es una acción superbonita de amor y hay que agradecer el que estén dando una nueva vida y nosotros dar la vida a nuestra nueva familia".