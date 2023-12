María Pombo y Pablo Castellano cuentan cómo son sus peleas: "Somos fuego los dos"

El matrimonio de María Pombo y Pablo Castellano es uno de los más seguidos en redes sociales. También, es uno de los más rumores despierta de crisis y separaciones. Por eso, la influencer ha decidido sincerarse más sobre como es su día a día con su marido.

Tras revelar sin querer que estaba atravesando un mal momento con Pablo, Pombo también ha usado su propio documental para normalizar las peleas.

En el pódcast de Poco se habla! ha revelado que pelean "todos los días" y de manera muy violeta, además. "Somos fuego los dos", ha comentado: "Lo bueno es que también nos calmamos en un segundo".

No obstante, aseguran que "se entienden" dentro de esa dinámica e incluso celebran que "a las 12 de la mañana" aún no han discutido. "Ayer me iba a enfadar y como mañana era tu cumpleaños no me enfade", ha explicado además Pombo.

El matrimonio ha mostrado mucha complicidad en su primera entrevista conjunta para promocionar la docuserie con Prime Video y han defendido los altibajos en las relaciones y han querido pedir que dejen de idealizar su relación.

"El matrimonio son etapas de amores que van cambiando cada vez", ha recordado Castellano, defendiendo el compromiso por encima de la "pasión" o de las peleas.

Padres de Martín y Vega, han reconocido ante Xuso y Briten que los niños facilitan mucho más las peleas y crean muchos enfrentamientos entre ellos.