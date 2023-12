Feijóo enfría las opciones para renovar el CGPJ ante la desconfianza hacia Sánchez: no negociará hasta que el PSOE reforme la ley

El mismo día en que el Consejo General del Poder Judicial cumple un lustro de mandato caducado, el PP recuerda que sus condiciones para renovarlo son más duras que hace un año. Desde Génova explican que han pasado "muchas cosas" en los últimos meses que han hecho que aumente su desconfianza hacia Pedro Sánchez. Por esta razón, Feijóo ya no está dispuesto a negociar la renovación con la ley vigente como sí lo estuvo en diciembre de 2022. Dicho de otro modo, hasta que el PSOE no renueve la ley, el PP no negociará la renovación del órgano, tal y como ya avanzó Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de mayo.

Un día como hoy, hace un año, las dos formaciones se pusieron a trabajar "ahora de verdad" en la renovación del CGPJ. El líder del PP, que había llegado a la dirección nacional hacía menos de un año, cambió la línea estratégica del partido y se abrió a sentarse a negociar los cambios si el PSOE se comprometía por escrito a que más tarde cambiaría la ley. A las pocas semanas, las dos partes hablaban de un acuerdo casi inminente. No obstante, fue la renovación del Código Penal que Sánchez pactaba de forma paralela con los independentistas lo que hizo que saltaran todos los puentes.

Desde entonces, la relación entre los dos grandes partidos estalló y fue empeorando sobre todo con el inicio del curso electoral. En los últimos meses, el PP ha tachado a Sánchez de "mentiroso" a lo que el presidente llama cambios de opinión. Con la ley de amnistía, los populares ya no se fían "un pelo" de Sánchez. Así, el nuevo portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha explicado el cambio de postura de su partido en la renovación del CGPJ en la que su fin último es que "no haya zorros en torno al gallinero".

Asimismo, ha tildado de "disparate" que el presidente del Gobierno acuse al PP de cometer lawfare por no renovar el CGPJ. "¿Cómo es posible que Sánchez pueda redactar una ley de amnistía a la carta por siete votos y el PP con 137 no pueda exigir que se renueve el CGPJ según los criterios que defiende [que os jueces elijan a los jueces]?", se pregunta Sémper. Más aún cuando las palabras del presidente se dan una semana después de las sentencias que anulaban el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, de que el Tribunal Supremo califique el ascenso de Dolores Delgado como "desviación de poder" o el CGPJ se opusiera al nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.