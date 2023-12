Sheila Rojas, madre de un hijo con TEA sobre su perra de asistencia: "La situación ha mejorado mucho, parece magia"

Ser padre nunca ha sido una decisión fácil y muchos menos en los tiempos que corren. La búsqueda de una estabilidad económica y laboral impide a muchos cumplir su sueño de formar una familia y, los que se atreven a dar el paso, aún teniendo toda esa estabilidad, la vida puede siempre sorprenderles con retos todavía más difíciles, como supone un niño con algún tipo de discapacidad.

Vivimos en una sociedad en la que todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto al trato hacia personas que no son como nosotros: las personas con movilidad reducida, aquellas con Trastorno del Especto Autista (TEA)... Aún nos cuestan las interacciones, todavía nos tensa sin siquiera quererlo, pero, ¿por qué?

Porque todavía vivimos en una sociedad con prejuicios, los cuales, por suerte, no se dan en otras especies como por ejemplo, el perro, quienes cada vez más nos acompañan y apoyan a lo largo de nuestras vidas. De esto Sheila Rojas se ha dado cuenta hace tan solo dos años, cuando decidió acudir a la asociación Kuné en busca de un perro de apoyo para su hijo Asier, diagnosticado con autismo severo no verbal.

"Las familias llevamos una carga psicológica muy grande porque criar a un niño con alguna discapacidad nos imposibilita trabajar o tener vida más allá de preocuparnos por ellos y las terapias", declara. "Hay que dar a entender lo duro que es el autismo".

Los perros no hacen magia, pero lo parece

Sheila tuvo a Asier siendo muy joven y, el diagnóstico de su hijo y la situación que le ha tocado vivir desde entonces le ha supuesto mucha ansiedad. "No conseguía sentirme realizada más allá de cuidar a mi hijo", afirma.

Esto cambió cuando Prosa llegó a sus vidas, una labradora entrenada por la asociación Kuné, dedicada a desarrollar proyectos con perros de ayuda social y, concretamente, apoyando a niños con TEA y movilidad reducida. "Cuando era más pequeño, nosotros ya teníamos un perro en casa, de familia, no de terapia, y ya me di cuenta de lo mucho que Asier interactuaba con él", cuenta.

"Fue por eso que me puse a investigar por internet y donde descubrí (porque no tenía ni idea de que existía) que había perros de asistencia para niños con TEA", añade Sheila. "Di con la asociación Kuné y me gustó muchísimo su proyecto, porque son como una familia, siempre con un trato muy cercano".

Desde que iniciaron el proceso, la madre de Asier no puede estar más contenta con los beneficios que le aporta, ya no solo a su hijo, si no a ella y al resto de la familia, la presencia de Prosa en casa. "Psicológicamente es un apoyo más, me aporta tranquilidad, porque también le aporta tranquilidad a mi hijo", asegura.

"Con Asier la situación ha mejorado mucho. Por ejemplo, él es un niño que tiene crisis en las cuales se suele agredir a sí mismo y Prosa es capaz de evitarlas en muchas ocasiones, tan solo tumbándose a su lado", relata. "Parece magia".

Otro de los problemas que más preocupa a Sheila son las fugas, a las cual Asier tiende, sin ver el peligro que hay en salir corriendo hacia una carretera, por ejemplo. "Prosa aporta una seguridad y estabilidad porque bloquea esas fugas", comenta.

"Pero además lo que noto en el niño es mucha felicidad y alegría", añade Sheila. "Hacemos que participe en rutinas con Prosa, como darle de comer, cepillarla o pasearla y, al final, el perro consigue esa interacción que era totalmente nula en él antes".

Gracias a estas rutinas, el vínculo que se ha forjado entre Asier y Prosa es tan fuerte que, incluso cuando la perra no lleva el peto de trabajo, ella decide estar a su lado. "Se vale totalmente a Asier, le sale así, sin haberlo forzado", asegura la madre del peque.

Kuné significa "juntos" en esperanto

Es inevitable que, de la convivencia, nazca un fuerte vínculo entre los perros y las personas a las que asisten, pero también ocurre con otros miembros de la familia, ya que los canes pasan a formar parte de la misma.

"El animal no se acopla a la familia de forma aislada, acaba teniendo relación con todos los miembros y pasa a ser uno más", explica Rocío Marín, cofundadora de la asociación Kuné. "Se acaba generando un vínculo fraternal".

Los perros de la asociación están entrenados para ayudar en las situaciones del día a día y facilitar y, según Marín, terminan por convertirse en "una pata indispensable en la vida de esas personas". "Les acompaña en todas las situaciones y, además, les ayudan a superar las barreras que te pone la vida o la propia sociedad", agrega.

Las barreras hacen que las personas con discapacidad tiendan a aislarles y con el perro se atreven a dar esos pasos porque se sienten más seguros

"Cuando ese vínculo se empieza a generar, que suele ser muy rápido (durante los primeros meses de convivencia), nace una relación que cambia vidas", insiste la cofundadora de la asociación. "Los perros ayudan a atreverse".

En este sentido, Marín recuerda que, cuando vives con la discapacidad te encuentras con muchas barreras en el mundo. "Ciudades poco accesibles, prejuicios... Eventos que poco a poco hacen que las personas tiendan a aislarse, que les de miedo salir a la calle, a irse de viaje...", lamenta. "Con el perro se atreven a dar esos pasos porque se sienten más seguros y se dan cuenta de que les va bien. Por este motivo escogimos el nombre de Kuné, que en esperanto significa 'juntos', porque juntos podemos superar esas barreras".

La asociación lleva más de diez años trabajando con perros de asistencia, aunque como Kuné lo hacen desde 2019. "Estamos especializados en entrenamiento de perros de asistencia para personas con TEA o movilidad reducida", relata la cofundadora. "Queremos poner en valor el vínculo humano-animal y el impacto que tienen los animales en las vidas de estas personas y las de sus familias".

Los perros y el emparejamiento con las familias

En Kuné todo el proceso desde el nacimiento del perro hasta el emparejamiento con una familia es totalmente artesanal ya que consideran que cada caso es único y, por tanto, cada perro tiene que estar entrenado para unas circunstancias concretas que, además, irán cambiando en el tiempo (incluso después de la introducción del can en la familia).

"La selección de los cachorros se hace de forma minuciosa, por eso trabajamos siempre con criadores de total confianza que cuidan las líneas de cría ya que, además de ser amantes de los perros, es importante saber que van a cumplir la función que necesitamos cubrir durante muchos años", expresa Marín.

En el caso de esta asociación, trabajan siempre con Labradores retriever, una raza que desde la Real Sociedad Canina de España (RSCE) consideran que tiene "un carácter maravilloso, siempre deseando complacernos y ayudarnos", comenta José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

"Tenemos la gran suerte de que nos hemos encontrado a un animal como el perro porque pueden hacer todo tipo de cosas por nosotros", añade. "Creo que cualquier raza se puede adaptar y adiestrar para convertirse en perro de terapia pero sí es cierto que los Labradores, entre otros, tienen un carácter muy estable y una muy buena relación con las personas, son muy versátiles".

En este sentido, el presidente de la RSCE explica que es lógico que, aunque podamos ver perros de terapia de muchas razas e incluso mestizos, es normal que las asociaciones dedicadas a esta labor de emparejamiento de perros de terapia apuesten por razas que han sido seleccionada durante años para cumplir estas funciones.

"Un perro de asistencia tiene que cumplir su cometido al 100 por con, porque estamos poniendo en sus patas una responsabilidad muy grande, por eso los procesos son tan rigurosos y selectivos", expresa. "Si de cada diez retriever funcionan dos, esa cifra disminuiría si se probase con otras razas, los esfuerzos y recursos empleados tendrían que ser mayores y, al final, el objetivo es ayudar a las personas".

Volviendo al proceso de entrenamiento de los perros de la asociación Kuné, Marín detalla que el proceso dura aproximadamente dos años, pasando por un proceso de socialización en el que se expone a los cachorros a todo tipo de estímulos, espacios y personas; seguido de meses de entrenamiento básico y, más tarde, habilidades específicas.

"Queremos perros a los que les encante el trabajo que están haciendo y por eso aprovechamos también sus gustos, características y temperamento para fomentarlas y enfocarlas a las diferentes necesidades de las familias", explica la cofundadora.

En el caso de los niños con autismo, Marín explica que es vital trabaja la seguridad vial: "Evitar las fugas es una de las principales funciones que realizan, ya que el 50 por ciento de los niños con TEA tienen esa tendencia, por lo que tenemos que trabajar mucho las paradas en los pasos de cebras y otras normas de seguridad vial".

"Cada perro lleva un entrenamiento totalmente personalizado dirigido a un usuario concreto, ya que en el mundo de la discapacidad hay mucha diversidad, de ahí que ese proceso artesano que mencionábamos sea tan importante", concluye.