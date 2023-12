Desvelan los detalles de la muerte del productor de 'Euphoria': sufrió un infarto cuando iba en coche con su hijo de 10 años

Tras la muerte de Kevin Turen, productor de la exitosa serie Euphoria el fin de semana del 12 de noviembre, poco a poco se van conociendo detalles del suceso, y son dramáticos.

El productor, de 44 años de edad, sufrió un ataque al corazón cuando conducía su Tesla junto a su hijo de 10 años. Tal y como recoge el portal TMZ.com, el niño pudo hacerse con el control del coche para pararlo en el arcén y llamar a emergencias. Turen fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.

Según este medio, la causa oficial de muerte del productor es disfunción cardíaca aguda y enfermedad cardíaca hipertrófica.

Turen recientemente había trabajado en dos de las series más mediáticas de HBO: Euphoria y The Idol. En los últimos 20 años se labró una carrera dentro de la industria norteamericana, habiendo participado en diversas películas como The Dead Girl (2006), An American Crime (2007) o Las novias de mis amigos (2014).

En 2018 trabajó en dos proyectos para Netflix, Tau (Federico D'Alessandro) y Nación salvaje, donde coincidió con Sam Levinson. Ese mismo año, Turen y los hermanos Levinson fundaron Little Lamb Productions. Acto seguido, empezaron con Euphoria, una adaptación de una serie israelí homónima que iba a suponer su primera introducción en el mundo de la televisión.

Euphoria se convirtió en la serie de éxito que conocemos hoy, con dos temporadas disponibles en HBO Max y un gran impacto en internet, además de haber sido un trampolín al estrellato para actores como Sydney Sweeney, Jacob Elordi o Hunter Schafer. La producción de la tercera temporada quedó paralizada por la huelga de Hollywood, pero Turen iba a participar de nuevo en ella.