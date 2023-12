El día que Buenafuente impidió sin querer que Concha Velasco se quitase la vida

Cientos de personas se despiden este sábado de Concha Velasco, fallecida a sus 84 años tras una larga carrera artística profesional. Una trayectoria de más de 60 años que se ha visto reflejada en el programa Lazos de Sangre, de RTVE, donde hace un repaso de su vida junto con algunos testimonios.

Precisamente, en dicho programa, la actriz había compartido una desconocida historia en la que el humorista Andreu Buenafuente desempeñó un papel crucial durante uno de los momentos más oscuros de su vida.

Velasco, sumida en una profunda depresión tras el fracaso financiero del musical 'Hello, Dolly', que la llevó a perder sus propiedades y vivir en un hotel, reveló que la combinación de problemas económicos y emocionales la llevó a un intento de suicidio. Por suerte, ocurrió un giro inesperado que cambió su destino.

Ocurrió una noche cuando la actriz vio a su exmarido Paco Marsó en televisión negando haberla querido: "Le recuerdo a él diciendo: 'Yo nunca he querido a Concha', 'nuestra relación nunca ha sido real'… y recuerdo escucharle diciendo esas cosas y cogí todo lo que tenía en el mini bar y me tomé un bote de pastillas de Lexatin".

"No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor", explicaba en el programa de RTVE, donde Buenafuente y su esposa, Silvia Abril, aparecen también comentando lo que sucedió aquella noche en la que el humorista la salvó sin saberlo.

Y es que, tras tomarse las pastillas, Velasco siguió haciendo zapping hasta toparse con el programa de Buenafuente. "No se lo pierde nunca, es una gran apasionada de Andreu", reconocía Silvia Abril en Lazos de sangre. Ahora bien, este encuentro fortuito fue lo que evitó la tragedia: el monólogo la hizo reír de manera tan intensa que vomitó las pastillas.

"Empecé a reír y llorar. Llamé al médico del hotel y me dijo: 'Se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente'", apuntaba Concha Velasco, quien admitió que eso supuso un punto de inflexión en su vida.